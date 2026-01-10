Condenan a un padre de California por matar a 5 de sus hijos cuando tenían pocos meses de nacer

Un jurado del norte de California condenó a Paul Allen Perez por el asesinato de sus cinco hijos pequeños en un caso que abarca una década y varios condados.

Perez, ahora de 63 años, fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato, junto con un cargo de agresión a un menor de ocho años con fuerza que probablemente causó graves lesiones corporales con resultado de muerte, según informó la Fiscalía del Condado de Yolo. El jurado también determinó que se aplicaría un aumento de la pena por múltiples asesinatos.

La condena se deriva de las muertes de los hijos pequeños de Perez entre 1992 y 2001. El caso salió a la luz después de que en 2007 se descubrieran los restos de un bebé sumergidos dentro de una hielera en Conway Slough, al este de la ciudad de Woodland. Los investigadores determinaron que la muerte del niño fue un homicidio y preservaron evidencia de ADN de los restos.

Años más tarde, se utilizó un análisis de ADN familiar para identificar a Perez como el padre biológico del bebé. Ese descubrimiento lo vinculó con la muerte de varios de sus hijos, nacidos en diferentes partes de California, incluyendo Merced y Fresno. Los investigadores afirmaron que se creía que todos los niños tenían menos de seis meses al momento de su muerte.

El bebé encontrado en 2007 fue identificado como Nikko Lee Perez, nacido en 1996 en Fresno. Los otros cuatro fueron identificados como Kato Allen Perez, nacido en 1992 en Merced; Mika Alena Perez, nacida en 1995 en Merced; Nikko Lee Perez, nacido en 1997 en Fresno; y Kato Krow Perez, nacido en 2001 en Fresno.

Se enfrenta a cadena perpetua

“Estos crímenes implicaron pura maldad. El acusado debería morir en prisión”, declaró el fiscal de distrito del condado de Yolo, Jeff Reisig. “Que las almas de sus hijos asesinados descansen en paz”.

Algunos de los restos de las víctimas nunca fueron recuperados, pero los investigadores pudieron determinar las muertes mediante pruebas de ADN y otros hallazgos de la investigación.

Perez fue arrestado en enero de 2020 mientras cumplía una condena de prisión por delitos no relacionados. Su arresto ocurrió pocos días antes de su liberación programada.

El acusado ahora enfrenta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, informaron las autoridades. Está previsto que sea sentenciado el 6 de abril de 2026 en el Tribunal Superior del Condado de Yolo.

