Fracasa ley para limitar a Trump de ataques militares en Venezuela

En una apretada ronda, el Senado votó 51-50 para bloquear la resolución que habría impedido al presidente Donald Trump usar la fuerza militar en Venezuela sin la aprobación del Congreso después de que Trump ganó dos votos republicanos en los últimos días.

Los senadores Josh Hawley, por Missouri, y Todd Young, por Indiana, votaron la semana pasada para avanzar con la resolución que exige que Trump busque la aprobación previa del Congreso para atacar a Venezuela.

Pero después de que Trump los atacó y presionó, cambiaron sus posiciones y votaron con la mayoría de los republicanos del Senado para eliminar el “privilegio” bajo la resolución, hundiéndola prácticamente en la cámara.

La votación fue 50-50 y el vicepresidente JD Vance emitió el voto de desempate para anular la resolución de poderes de guerra.

De tal modo, para los analistas, el resultado de la votación de alto perfil demostró cómo Trump todavía tiene control sobre gran parte de la conferencia republicana, aunque el estrecho recuento de votos también mostró la creciente preocupación en el Capitolio por las agresivas ambiciones del presidente en materia de política exterior.

Los demócratas forzaron el debate después de que las tropas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro en una redada nocturna sorpresa a principios de este mes.

“Aquí tenemos uno de los ataques más exitosos de la historia y encuentran la manera de oponerse. Es asombroso. Y es una pena”, dijo Trump en un discurso en Michigan el martes. También insultó a varios republicanos que impulsaron la legislación, calificando al senador Rand Paul de Kentucky de “un completo perdedor” y a las senadoras Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine de “desastres”. Estos tres republicanos mantuvieron su apoyo a la legislación.

Pese a la presión del mandatario, la legislación, incluso si hubiera sido aprobada por el Senado, prácticamente no tenía ninguna posibilidad de convertirse en ley, ya que eventualmente tendría que ser firmada por el propio Trump.

Sin embargo, la votación sirvió como recordatorio del nerviosismo de los legisladores republicanos en el Capitolio ante la posibilidad de contrariar a Trump, quien amenaza con tomar más medidas en Venezuela y aumenta su retórica y amenazas contra Irán y Groenlandia.

Sigue leyendo: