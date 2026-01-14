Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de enero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
13 de enero de 2026
Arrancas la semana con cambios importantes y una mentalidad mucho más positiva, como si por fin te cayera el veinte de que sí puedes lograr todo lo que te propones, pero solo si dejas de dudar tanto de ti. Tu energía anda alta, tus ideas claras y las ganas de salir adelante se notan, aunque no faltará el roce con una persona muy importante para ti. Las diferencias van a salir a flote porque ninguno querrá ceder, y ahí es donde tienes que bajarle dos rayitas al orgullo, porque no todo se gana imponiéndose. Recuerda que nadie es perfecto, ni tú ni los demás, y una relación solo prospera cuando hay diálogo, comprensión y tantita humildad.
No tengas miedo de poner límites ni de decir lo que sientes, pero hazlo con cabeza fría, no con el hígado. Ten bien claro que quien ya te falló una vez no merece volver a sentarse en primera fila en tu vida, mucho menos a manejar tus emociones. Es momento de cerrar ciclos que llevas arrastrando desde hace tiempo; seguir viviendo del pasado solo te mantiene estancado o estancada y te impide avanzar como mereces. El ayer ya fue, el hoy es el que manda.
Ve con todo por tus sueños, no te conformes con medias tintas ni con migajas emocionales. Confía más en ti, en tu intuición y en lo que vales, porque cuando tú crees en ti, el universo se acomoda solito. Ojo con una persona de tez blanca que se te va a acercar: no todo lo que brilla es oro, y sus intenciones no son tan limpias como aparentan. Observa más y hables menos.
En el amor, si tienes pareja, las hormonas van a andar desatadas y el ambiente calientito; si no está en tus planes agrandar la familia, cuídate un chorro, porque esta semana todo pega, todo prende y todo se puede salir de control. Disfruta, pero con responsabilidad, que luego las sorpresas no siempre son tan bonitas.
VIRGO
13 de enero de 2026
Ya es momento de sacudirte toda esa basura emocional que te viene estorbando desde hace rato. Te tomas demasiado en serio comentarios de gente que ni te suma ni te resta, y eso solo te desgasta. Aprende a filtrar lo que escuchas, porque no toda opinión merece tu atención ni tu energía. Hay personas que hablan desde su frustración, no desde la verdad, y tú no tienes por qué cargar con eso.
En estos días una amistad podría comprometerse o dar un paso importante, y eso te moverá sentimientos que ni tú sabías que traías guardados. Podrías sentir celos por alguien que, técnicamente, no es nada tuyo… pero ojo, porque los celos son el primer aviso de que el corazón ya anda involucrado. Analiza bien lo que sientes antes de meterte en un enredo que luego no sepas cómo desenredar.
Empiezas un ciclo mucho más enfocado en ti, en tu bienestar y en tu paz mental. Poco a poco te irás deshaciendo de personas, hábitos y pensamientos que ya no encajan contigo. Y aunque al principio duela, después lo agradecerás, porque no todo lo que se va es pérdida, a veces es liberación. Vienen amores intensos y conexiones fuertes, pero ahora ya sabes que no estás para perder el tiempo ni para juegos a medias; quieres algo real o mejor nada.
Podrías verte envuelto o envuelta en chismes familiares, de esos donde salen con la cantaleta de los valores, las buenas costumbres y todas esas fregaderas que usan para juzgar. Tú vive tu vida, disfruta lo que te gusta y sé feliz a tu manera, porque hagas lo que hagas la gente nunca va a estar conforme. Que los comentarios negativos no te quiten el sueño ni las ganas de seguir siendo tú.
LIBRA
13 de enero de 2026
Deja ya de vivir situaciones que no te corresponden, no te metas donde no te llaman y, sobre todo, no intentes cambiar quién eres para quedar bien con personas que solo se te acercan cuando quieren algo o cuando les conviene. Quien te quiere, te acepta como eres; y quien no, que siga su camino. Aprende a decir “no” sin sentir culpa, porque no todo el mundo merece tu tiempo, tu energía ni tu corazón.
Traes muchos conflictos con tu pasado y eso te está nublando la vista para disfrutar el presente. Cárgala menos, suéltala más. Perdónate tus errores, deja de castigarte por decisiones viejas y entiende que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. La felicidad no siempre está en lo grande, sino en las pequeñas cosas que a veces pasas por alto por andar pensando en lo que no fue.
En el amor, tu corazón ya está más que listo para iniciar una relación o para volver a intentarlo, pero tú solito te frenas por miedo a no poder consolidar algo. Bájale al drama, no todo termina mal. Ponte las pilas y date la oportunidad de ser feliz, porque si no arriesgas, nunca sabrás qué pudo haber sido. El miedo no te ha llevado muy lejos, así que ya es momento de cambiar la estrategia.
No te enfoques tanto en lo que no tienes y aprende a disfrutar lo que hoy te rodea. Hay una persona de piel aperlada que siente interés por ti, pero ciertas actitudes negativas, desconfianzas o cambios de humor han hecho que se aleje un poco. Si de verdad te importa, reflexiona y ajusta, porque luego uno se arrepiente cuando ya es tarde. Recuerda: querer es bonito, pero saber demostrarlo lo es más.
ESCORPIÓN
13 de enero de 2026
Si tienes pareja, es momento de consentir más y de dejar de sacar errores viejos cada que hay un pleito. No puedes avanzar si sigues trayendo el pasado como arma en cada discusión. Perdona de verdad o suelta, pero no te quedes a medias, porque eso solo desgasta la relación y tu paz. A veces amar también es saber cerrar la boca a tiempo.
Vienen cambios importantes en tu vida: llega una nueva amistad que te moverá el tapete, se abre la oportunidad de un nuevo trabajo o un ajuste laboral que te hará ver la vida con otros ojos. Vas a madurar más rápido de lo que imaginas, aunque al principio te sientas confundido o cansado. Estos cambios son necesarios para que crezcas y te sacudas viejas mañas.
Se visualizan nuevos amores y una amistad muy cercana te dará una sorpresa que no esperabas. También te enteras de un rompimiento sentimental y de un embarazo de alguien cercano, noticias que te harán reflexionar sobre tus propias decisiones y el rumbo que llevas. Una amistad del pasado querrá arreglar un problema pendiente contigo; escucha, pero no bajes la guardia tan fácil.
Cuidado con una amistad que te buscará nomás para llevarte chismes ajenos; no te cargues problemas que no son tuyos, porque luego acabas metido en enredos innecesarios. En el trabajo andarás algo cansado, estresado y hasta la mauser, así que necesitas reorganizar tus horarios y darte tiempo para descansar. No eres máquina, aunque a veces quieras demostrar que sí.
No permitas que nadie altere tu paz interior; tu estabilidad emocional es prioridad. Una expareja se dará cuenta de todo lo que perdió al dejarte ir. No te buscará por orgullo, pero te andará vigilando, checando tus movimientos y preguntando por ti. Tú sigue en lo tuyo, que cuando alguien se va, ya no tiene derecho a reclamar nada.
ARIES
13 de enero de 2026
Cada vez que busques mejorar en algún aspecto de tu vida, primero pregúntate por qué lo haces y para quién lo haces. Que esos cambios sean por ti y para tu bienestar, no para quedar bien con nadie ni para llenar expectativas ajenas. Cuando haces las cosas desde el amor propio, todo fluye mejor y hasta la vida te aplaude. No te traiciones por complacer, porque luego el coraje es contigo mismo.
Cuando sientas que los problemas te rebasan o no encuentres salida, acércate a tu familia, ahí siempre habrá un consejo sincero, aunque a veces no sea el que quieres escuchar. Cuida mucho los temas de pagos, deudas y compromisos económicos, porque un descuido podría dejarte mal parado con alguien que después ya no querrá darte crédito ni fiado. No prometas lo que no puedes cumplir, que luego el nombre es lo primero que se mancha.
Aprende a convivir más con tu familia y no descuides ese círculo tan importante. A veces los das por hecho y te enfocas en lo de afuera, cuando en realidad ellos son los que siempre están, en las buenas, en las malas y en las peores. Al final del día, ahí es donde encuentras refugio verdadero.
Podrías sentirte algo triste o decepcionado al caer la noche, al darte cuenta de que muchas personas no eran lo que aparentaban. No te claves de más, porque la vida es sabia y cuando menos lo esperes te va a sorprender con alguien que en minutos te hará sentir en las nubes y te devolverá la sonrisa. Dale con todo a tus sueños y metas, no bajes la guardia ni un segundo; enfoca tu energía en lo que te mueve, te inspira y te hace sentir vivo. Eso sí, una expareja andará fregando y queriendo llamar la atención; ignora, que el silencio duele más que cualquier reclamo.
TAURO
13 de enero de 2026
Se visualiza la posibilidad de un viaje y de un reencuentro con familia que llevas tiempo sin ver. Ese contacto te va a recargar el alma y te hará recordar de dónde vienes y hacia dónde quieres ir. En el amor, podría surgir interés por una persona de Acuario, Cáncer o Sagitario; notarás claramente sus sentimientos hacia ti. Si ambos ponen ganas, tiempo y compromiso, esto puede convertirse en algo duradero, pero no te aceleres, deja que todo se dé a su ritmo.
Cuida mucho tu carácter, sobre todo en cuestiones de enojos y discusiones, porque podrías lastimar a personas que sí valen la pena. No todo se arregla con gritos ni con corajes; a veces una conversación tranquila vale más que mil reclamos. Aprende a respirar antes de hablar, que luego las palabras no regresan.
Es momento de desechar esas ilusiones vanas que te hiciste con alguien que no mueve un dedo por estar en tu vida. Quiérete más, date tu lugar y entiende que nadie es indispensable; todos somos reemplazables cuando no sabemos valorar. El amor empieza por uno mismo, no se te olvide.
Si tienes pareja, el ambiente se torna algo gris en cuestión de entendimiento. Evita discusiones por cosas tan vanales y sin importancia; aprende a disfrutar los momentos simples, esos que no cuestan nada pero lo dicen todo. A veces menos drama y más risas arreglan más que cualquier pelea.
Cuida mucho tus negocios o proyectos, porque un error por descuido o confianza de más podría tumbar lo que te ha costado años construir. Mantente atento, revisa detalles y no delegues todo. Lo que se cuida, crece; lo que se abandona, se pierde.
GÉMINIS
13 de enero de 2026
Cuida mucho tu alimentación en estos días, porque andar comiendo a deshoras o en la calle te puede salir caro. Hay riesgo de infecciones y, aparte, podrías subir de peso más rápido de lo que imaginas. No es regaño, es consejo de señora: lo que te metes a la boca se refleja en el cuerpo y en el ánimo, así que bájale tantito a los excesos y cuida tu estómago.
No confundas tus sentimientos ni andes dando terceras oportunidades, porque ya sabes cómo termina eso: te vuelven a ver la cara y te juegan el dedo en el hocico. Quien ya falló, que se quede en el recuerdo, no en la puerta. Amistades nuevas se presentan en estos días y muchas de ellas llegarán para quedarse; algunas se convertirán en personas muy queridas y te ayudarán a ver la vida con otros ojos.
Un ex amor no deja de pensarte y podría buscarte en próximas fechas. Antes de contestar, pregúntate si quieres paz o volver al mismo cuento. Aprende a valorarte un chorro y deja de esperar algo de alguien que nunca supo darte lo que merecías. El amor propio no se mendiga, se ejerce.
Se aproxima un nuevo trabajo o la llegada de dinero extra que te ayudará a respirar un poco más tranquilo. Ojo con visitas inesperadas que podrían desacomodarte planes. Ten especial cuidado con la comida en la calle, porque las infecciones andan a la orden del día. No comentes nada de tus planes ni proyectos; hay malas vibras alrededor y no todo mundo se alegra de verte avanzar.
Mejoras en el trabajo se visualizan, y sería buena idea empezar a pensar en un negocio o ingreso alterno. También podrías entrar en una lucha interna contigo mismo: traes asuntos del pasado que no te perdonas y te sigues culpando de errores que no fueron tuyos. Suelta esa carga, que ya no te corresponde. Si tienes pareja, podrían surgir problemas por una persona del pasado; habla claro y pon límites antes de que el chisme crezca.
CÁNCER
13 de enero de 2026
Si ya tienes una relación, no bajes la guardia y busca maneras de consentir más a tu pareja, en lo emocional, en lo cotidiano y hasta en lo travieso. A veces te pierdes atendiendo cosas sin importancia y terminas descuidando lo que sí vale la pena. Recuerda que el amor también se trabaja todos los días, no solo cuando hay ganas.
No repitas los mismos errores del pasado. Aprende a valorar lo que hoy tienes a tu lado y sé más maduro o madura al tomar decisiones, porque luego te arrepientes cuando ya es tarde. No todo se arregla con promesas, a veces se arregla con acciones constantes.
Aprende a mandar al miércoles a esas personas que solo llegan a criticar. Comentarios negativos siempre va a haber, y más porque eres alguien que no se queda callado y dice lo que siente. Acuérdate bien de esto: naciste para ser protagonista, no para papeles secundarios. Quien te quiera de verdad tendrá que darte el lugar que mereces.
Andarás más tranquilo en estos días, con la cabeza un poco más clara. Aprende que las cosas pasan por algo, aunque a veces te metas en situaciones bien innecesarias por no aprender rápido de tus caídas. La vida ya te dio varias lecciones; ahora toca aplicarlas y no volver a tropezar con la misma piedra.
Cuida más tu cuerpazo criminal, que sabes bien que eres sexual, sensual y que llamas la atención sin esfuerzo. Bájale tantito a la tragazón, cuida lo que comes y muévete más, porque cuando te sientes bien físicamente, todo lo demás se acomoda solito, incluido el amor y la seguridad en ti mismo.
PISCIS
13 de enero de 2026
Se visualiza un amor de una noche esta semana, de esos que llegan intensos, rápidos y bien sabrosos, pero no te enamores tan rápido ni te hagas historias antes de tiempo. Deja que las cosas fluyan solitas y tomen su curso, porque luego te ilusionas de más y el golpe es para ti. Disfruta el momento, pero con los pies bien puestos en la tierra.
Traes en mente un viaje que podría ayudarte muchísimo a bajar el estrés, despejarte y acomodar ideas. No lo veas como gasto, sino como inversión en tu paz mental. Una amistad del pasado regresa a tu círculo; analiza bien si suma o si solo viene a mover recuerdos que ya no te hacen bien.
Podrían surgir dudas sobre la fidelidad o lealtad de cierta amistad, pues te llegarán comentarios negativos. No te creas todo lo que escuchas, primero comprueba antes de reclamar o hacer un drama innecesario. Muchas veces la gente habla desde la envidia o el aburrimiento, no desde la verdad.
Y mira, a la fregada el pasado: si te equivocaste o hiciste daño, ya lo pagaste de una u otra forma. No te sigas castigando. Enfoca tu fuerza, tu vida y tu energía en mejorar para ti, en crecer y en convertirte en una mejor persona. Eso vale más que andar cargando culpas viejas.
Si tienes pareja y sientes que se ha alejado un poco de ti, no voltees para otro lado. Investiga, habla y aclara antes de que la distancia se haga costumbre. Recuerda que muchas veces lo que no se atiende en casa se termina buscando en otros lugares. El amor te va a sonreír el día que aprendas a quererte, amarte y estar bien en soledad; el amor no es necesidad, es elección, y cuando lo entiendas, todo cambia.
ACUARIO
13 de enero de 2026
Un trámite importante tendrá que esperar; no es el momento adecuado para moverle a eso, así que no te desesperes ni forces situaciones. En el trabajo, todo lo que tenga que ver con ventas o negociación pinta excelente para mejorar tus ingresos, así que muévete, ofrece, propone y no tengas miedo de mostrar lo que sabes hacer.
Siempre que quieras iniciar un negocio o proyecto, visualiza que te irá bien. La mente atrae lo que cree, y si desde antes te derrotas, ni cómo ayudarte. Confía más en tu talento y en tu capacidad, porque tienes con qué salir adelante.
Una amistad nueva entra a tu círculo y te traerá muchas alegrías. Será cómplice de travesuras, risas y una que otra maldad de esas que solo tú sabes hacer. Valora a quien se queda a tu lado sin pedirte nada a cambio, porque esas personas no abundan.
Aprende a expresar más tus sentimientos y a decir lo que realmente sientes. Muchas veces te metes en situaciones bien innecesarias solo porque te cuesta abrir el corazón y hablar claro. Callarte no te protege, al contrario, te complica la vida.
En ocasiones te dejas llevar por cosas tontas y reaccionas peor de lo necesario. No te tomes todo tan a pecho; aprende a soltar, a respirar y a mandar a la fregada a quienes solo te hacen sentir de la mauser y te buscan por puro interés. Tu paz vale más que quedar bien con gente que ni te aprecia.
CAPRICORNIO
13 de enero de 2026
Mucho cuidado con los amores de una noche, porque aunque al principio se sienten bien sabrosos, después pueden shingarte la autoestima más de lo que imaginas. No es momento de andar creyendo en segundas oportunidades ni de reciclar historias viejas; es tiempo de buscar caminos nuevos, más firmes y más claros, que te ayuden a estabilizar tu vida y a construir lo que de verdad quieres para ti.
Aprende de una buena vez a decir que no a quien nunca está cuando lo necesitas. Deja de dar más de lo que recibes y date la oportunidad de vivir una vida más plena, donde no dependas de nadie para sentirte completo o completa. La felicidad no se ruega ni se negocia, se trabaja desde dentro.
Viene muy buena suerte en juegos de azar y números, especialmente con terminación 5, 8 y 9, así que si te animas, hazlo con fe, pero sin exagerar. También podrías sentir la presencia o la necesidad de una persona que físicamente ya no está en este mundo. No te angusties: esa energía está bien, te cuida y te protege más de lo que crees, aunque no la veas.
Si tienes pareja y notas que se ha distanciado o que su actitud ha cambiado contigo, háblalo, no te guardes nada en el buche. Callarte solo hace que los problemas crezcan y se conviertan en una bomba de tiempo. La honestidad, aunque incomode, siempre es mejor que el silencio. Recuerda que lo que se habla se arregla, y lo que se oculta se pudre.
SAGITARIO
13 de enero de 2026
Es momento de aprender a ser más cariñoso contigo mismo, de amarte, quererte y reconocer que lo más importante que tienes ahora eres tú, junto con tus sueños y anhelos. Se vienen días de mucha reflexión, donde tendrás que tomar decisiones importantes que marcarán el rumbo de tu vida, así que no actúes a lo loco ni por impulso.
Ya es hora de desprenderte de todo aquello que dolió, que cansó y que te dejó cicatrices. Date la oportunidad de confiar en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas. No sigas viviendo del pasado; enfrenta tu presente, porque es lo único real que tienes para ser feliz. El ayer ya no vuelve y el mañana todavía no llega.
La vida es un instante y, seamos honestos, has desperdiciado mucho tiempo en situaciones y personas que no te dejaron nada de provecho. Pero no te culpes de más: aprendiste la lección y eso ya es ganancia. Amores importantes y fuertes aparecerán, pero ahora ya no dolerán tanto, porque aprendiste a mandar bien lejos a gente que solo estorbaba y no aportaba nada bueno a tu vida.
Ten mucho cuidado con cambios de último momento y con viajes que no pintan bien para ti en estos días. Tu economía podría andar algo apretada, así que cuida cada peso, evita gastos innecesarios y no prestes dinero. Organízate mejor para que no te afecte más adelante. Recuerda que ser libre también implica ser responsable con lo que tienes.