Los restos de un exalcalde de Oregon desaparecido fueron identificados 20 años después

Un esqueleto que apareció en una playa del estado de Washington en 2006 fue identificado como el de un exalcalde que, según las autoridades, se ahogó durante un viaje de pesca en Oregón.

Clarence Edwin “Ed” Asher fue dado por muerto tras desaparecer durante un viaje de pesca en la bahía de Tillamook, una pequeña ensenada en la costa de Oregón. La Guardia Costera inició una extensa búsqueda que se suspendió el 6 de septiembre de 2006, tan solo un día después de la desaparición de Asher, según informó entonces The Astorian.

Asher, exalcalde de Fossil, Oregón, tenía 72 años cuando desapareció. Las autoridades determinaron que Asher se había ahogado cuando su esposa les dijo que no llevaba chaleco salvavidas y que no sabía nadar, informó el mismo medio.

En noviembre de 2006, se encontraron restos óseos en la orilla de una playa de Taholah, una aldea no incorporada de la reserva indígena Quinault, aproximadamente a 297 kilómetros al norte de la bahía de Tillamook.

La Oficina del Sheriff del Condado de Grays Harbor y la Oficina del Forense intentaron determinar la identidad de los restos, pero no encontraron ninguna pista significativa. Los restos fueron registrados en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas como John Doe del Condado de Grays Harbor y finalmente sepultados bajo otros casos que se acumulaban.

En 2025, la evidencia forense del caso se presentó a Othram, una empresa de genealogía genética con sede en Texas especializada en casos de personas desaparecidas. La empresa afirmó haber creado un perfil de ADN detallado y, con una muestra de un familiar de Asher, pudo vincular el esqueleto con el alcalde desaparecido de Fossil.

La esposa de Asher, Helen, falleció en 2018 a los 85 años tras una larga lucha contra el cáncer. Su repentina muerte dejó un profundo vacío en el corazón de Helen, lo que la impulsó a regresar a Condon, Oregón, donde se casaron en 1986, según su obituario.

Asher era una leyenda local consolidada que dedicó su vida al mejoramiento de Fossil.

Trabajó como liniero para la Compañía Telefónica Fossil durante casi 50 años, mientras operaba la tienda de artículos variados Asher, era bombero y conductor de ambulancia voluntario local, y ejerció un breve periodo como alcalde de la ciudad, todo antes de jubilarse en 1995, según su obituario.

