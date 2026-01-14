San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este miércoles 14 de enero

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este miércoles 14 de enero. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio tendremos nubes escasas. Se espera una temperatura máxima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 43 grados Fahrenheit (6ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del norte, que alcanzará los 12.43 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1016.5 hPa, una medición que irá constante. El Sol saldrá a las 07:30 h y el atardecer será a las 17:57 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 2%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevén cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 43 y los 68 grados Fahrenheit (6 y 20ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe conocida por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Álamo cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

En verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y quedarse a cubierto durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.

