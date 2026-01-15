Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 15 al 21 de enero

Jueves 15

The Princess Bride en Frida Cinema

La aventura de cuento de hadas, The Princess Bride, se proyectará en The Frida Cinema (305 E. 4th St., Santa Ana) para honrar el legado de su director, Rob Reiner, quien murió recientemente. Hoy jueves en varios horarios. Boletos desde $10. Informes thefridacinema.org.

Musical en el Pantages

The Notebook, que se exhibe en el teatro Pantages (6233 Hollywood Blvd., Los Angeles) cuenta la historia de Allie y Noah, que provienen de mundos diferentes y que comparten una vida de amor a pesar de las fuerzas que amenazan con separarlos. Termina el 25 de enero. Boletos desde $70. Informes ticketmaster.com.

Descuento en Legoland

Los niños que visiten Legoland (1 Legoland Dr., Carlsbad) en esta temporada podrán hacerlo con un descuento que solo durará un par de meses. También hay descuentos en los pases anuales y en los paquetes de los hoteles del parque. Actualmente se realizan los Lego Ninjago Weekends y está abierta la nueva atracción Lego Galaxy. Boletos desde $39. Oferta termina el 4 de marzo. Informes legoland.com.

Sábado 17

Show de arte en Eastern Projects

La exhibición It Is What It Is, de Rodrigo Ángel Jiménez-Ortega en la galería Eastern Projects (900 N. Broadway, Suite 1090, Los Angeles) incluye trabajos que exploran identidad, memoria y cultura a través de la perspectiva del patrimonio y los medios digitales. Del sábado al 28 de febrero. Entrada gratuita. Informes easternprojectsgallery.com.

Conferencia en el museo Academy

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) llevará a cabo una conferencia relacionada con la dirección cinematográfica de George Stevens en la que Guillermo del Toro será el ponente invitado. Luego se proyectará The Greatest Story Ever Told en 4K. Sábado a las 2 pm. Boletos $5. Informes academymuseum.org.

Calibash en la arena Crypto.com

Yandel, Chencho Corleone, Ivy Queen, Tito El Bambino, De La Ghetto, Ken-Y, Baby Rasta y Gringo y

Randy Nota Loca son parte del cartel de este año de Calibash, que se realizará en la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles). Sábado a las 8 pm. Boletos desde $81. Informes ticketmaster.com.

Teatro familiar en The Wallis

En el Lovelace Studio Theatre del Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills), se presentará The Great Race, una obra de teatro a cargo del Honolulu Theatre for Youth, que narra la historia del zodíaco chino, dirigida y escrita por Reiko Ho. Sábado a las 11 am y a las 2 pm. Boletos desde $20. Informes thewallis.org.

Domingo familiar en The Wallis

También en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) tendrá lugar el Family Fest Lunar New Year, una celebración por el año chino con actividades artísticas, manualidades, comidas tradicionales, danza del león y el dragón Qing Wei, el grupo Cold Tofu y más. Sábado de 11 am a 2 pm. Evento gratuito. Informes thewallis.org.

Lunes 19

MLK Day en el CAAM

Para celebrar el legado del doctor Martin Luther King Jr., el California African American Museum (600 State Dr., Los Angeles) llevará a cabo un día de eventos musicales en vivo, conversaciones y comunidad. Habrá carros de comida y actividades para toda la familia. Lunes de 10 am a 5 pm. Evento gratuito. Informes caamuseum.org.