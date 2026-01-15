Descubren 29 perros muertos y 24 en mal estado en Alabama: tres detenidos

La policía del condado de Lee descubrió un caso extremo de maltrato animal en una vivienda de Beauregard, Alabama, donde hallaron 29 perros muertos en el jardín y 24 más estaban en estado de desnutrición.

Tras el operativo, tres residentes fueron arrestados por crueldad animal agravada y negligencia.

El hallazgo ocurrió el pasado 12 de enero, luego de que un vecino alertara sobre condiciones sospechosas en la propiedad ubicada en la cuadra 8100 de Lee Road 146.

Al ingresar, los agentes encontraron perros muertos dentro de bolsas de plástico, incluyendo cachorros y adultos, mientras que los animales vivos mostraban evidentes signos de desnutrición y abandono. Inmediatamente, los perros fueron trasladados al Animal Health Center of Opelika, donde reciben atención veterinaria especializada.

Detienen a tres personas por crueldad animal

Los detenidos fueron identificados como Curtis Dewayne Haralson, de 63 años; Patricia Ann Sims, de 54; y Tiffany Ann Sims, de 27. Todos enfrentan cargos graves por maltrato, negligencia y violación de normas de disposición de cadáveres de animales.

Registros policiales indican que la vivienda había recibido denuncias previas por maltrato animal en 2017, 2019 y 2021, aunque en esas ocasiones no se presentaron cargos. Las autoridades describieron el caso como uno de los más graves registrados en el condado de Lee.

Marco legal y seguimiento

En Alabama, la crueldad animal agravada se considera un delito grave, con posibles penas de prisión y multas. La ley exige además que los restos de los animales sean enterrados o dispuestos adecuadamente, y el incumplimiento de estas normas aumenta la responsabilidad legal de los acusados.

La policía continúa la investigación y solicita a la comunidad que reporte cualquier indicio de abandono o maltrato animal a la Oficina del Sheriff del Condado de Lee o a Central Alabama Crime Stoppers.



Rehabilitación y reacción comunitaria

Organizaciones locales de bienestar animal trabajan para rehabilitar a los perros rescatados y facilitar su adopción. La noticia ha generado conmoción en Beauregard y ha reabierto el debate sobre la protección de los animales domésticos en la región, destacando la necesidad de reforzar leyes y medidas preventivas.



