Michoacán lidera recepción de remesas en México, revela estudio

Las remesas siguen siendo un pilar económico para millones de familias en México, aunque su impacto varía de forma marcada entre estados, en el país, el 11.3% de los hogares, es decir, uno de cada 8.8, recibe dinero del exterior, pero en entidades como Michoacán la proporción se eleva a casi uno de cada tres hogares, de acuerdo con un análisis basado en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 (ENIF) y realizado por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).

Michoacán líder en recibir remesas

Los datos, elaborados a partir de microdatos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), muestran que Michoacán encabeza la lista nacional tanto en número de hogares como de adultos receptores de remesas.

En esa entidad, 456,555 hogares y 965,814 adultos reciben estos recursos, lo que representa cerca del 10% del total nacional en ambos casos.

Le siguen Jalisco y Guanajuato, estados que junto con Michoacán concentran alrededor del 25% de los hogares y adultos beneficiarios del país. En total, ocho entidades, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Guerrero, agrupan más de la mitad de los hogares y adultos que reciben remesas en México.

Grandes contrastes entre estados

Mientras que en Michoacán el 31.8% de los hogares recibe remesas, en estados como Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca y Zacatecas la proporción es cercana a uno de cada cinco hogares. En contraste, Yucatán y Chihuahua registran apenas uno de cada 20 hogares beneficiarios, la Ciudad de México uno de cada 25 y el Estado de México uno de cada 29.

La tendencia se repite al analizar a la población adulta. A nivel nacional, el 10.4% de los adultos recibe remesas, pero en Michoacán la cifra asciende a 28.9%, es decir, uno de cada 3.5 adultos.

Durango, Oaxaca, Nayarit y Guerrero también muestran niveles elevados, mientras que Querétaro, Chihuahua, la Ciudad de México y el Estado de México figuran entre las entidades con menor proporción de adultos receptores.

Mayor impacto en hogares encabezados por mujeres

El estudio subraya además una brecha de género. La recepción de remesas es más frecuente en hogares encabezados por mujeres: a nivel nacional, el 14.5% de estos hogares recibe remesas, frente al 9.6% cuando el jefe del hogar es hombre. Esta diferencia se observa en 31 de las 32 entidades del país.

Michoacán vuelve a destacar. Allí, el 42.4% de los hogares encabezados por mujeres recibe remesas, prácticamente uno de cada 2.4, mientras que en hogares con jefatura masculina la proporción es de 27.4%. Zacatecas, Guerrero y Guanajuato también muestran una alta dependencia de estos recursos en hogares liderados por mujeres.

Entre los adultos, el patrón es similar: el 12% de las mujeres recibe remesas, frente al 8.6% de los hombres. En Michoacán, más de un tercio de las mujeres adultas es beneficiaria de estos envíos, comparado con uno de cada cinco hombres.

Dependencia regional de las remesas

El análisis concluye que las remesas tienen un peso desigual en la economía familiar mexicana. Estados del occidente y sur del país, como Michoacán, Guerrero, Durango, Nayarit y Oaxaca, presentan una alta dependencia de estos flujos, en especial entre mujeres. En cambio, en grandes centros urbanos como la Ciudad de México y el Estado de México, el impacto de las remesas es considerablemente menor.

La ENIF 2024, levantada entre junio y agosto del año pasado, incluyó por primera vez preguntas específicas que permiten identificar con mayor precisión a los hogares y adultos receptores, ofreciendo una radiografía detallada de uno de los principales flujos de ingreso externo para México.

Estados que concentran los mayores porcentajes de remesas

Michoacán : 31.8% de los hogares reciben remesas; 28.9% de los adultos son beneficiarios.

: 31.8% de los hogares reciben remesas; 28.9% de los adultos son beneficiarios. Durango : Cerca de 20% de los hogares; uno de cada cinco adultos recibe remesas.

: Cerca de 20% de los hogares; uno de cada cinco adultos recibe remesas. Guerrero : Aproximadamente uno de cada cinco hogares; uno de cada 5.5 adultos.

: Aproximadamente uno de cada cinco hogares; uno de cada 5.5 adultos. Nayarit : Casi 20% de los hogares; uno de cada 5.5 adultos recibe remesas.

: Casi 20% de los hogares; uno de cada 5.5 adultos recibe remesas. Oaxaca: Alrededor de uno de cada cinco hogares; uno de cada 5.5 adultos es receptor.

Remesas en hogares liderados por mujeres

Michoacán : 42.4% de los hogares encabezados por mujeres reciben remesas (1 de cada 2.4).

: 42.4% de los hogares encabezados por mujeres reciben remesas (1 de cada 2.4). Zacatecas : 34.5% de los hogares con jefatura femenina reciben remesas (1 de cada 2.9).

: 34.5% de los hogares con jefatura femenina reciben remesas (1 de cada 2.9). Guerrero : 28.6% de los hogares encabezados por mujeres reciben remesas (1 de cada 3.5).

: 28.6% de los hogares encabezados por mujeres reciben remesas (1 de cada 3.5). Guanajuato : 25.0% de los hogares con jefatura femenina reciben remesas (1 de cada 4).

: 25.0% de los hogares con jefatura femenina reciben remesas (1 de cada 4). Promedio nacional: 14.5% de los hogares encabezados por mujeres reciben remesas (1 de cada 6.9).

