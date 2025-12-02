Sheinbaum asegura que no hay indicios de que las remesas se utilicen para lavar dinero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que no hay indicios de que las remesas que se envían a México se utilicen para lavar dinero del narcotráfico.

“No tenemos indicios de que esto tenga que ver con algún tema de lavado de dinero, nada… De todas manera la UIF investiga si hay algún tema de lavado y hay mucha relación con la OFAC, con el FINCEN, que son las instituciones de Estados Unidos, para ver si en algún caso o se presume que hay algún tipo de lavado”, señaló.

Desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana rechazó que la caída en las remesas enviadas desde Estados Unidos a México esté relacionado con operaciones ilícitas.

“Si hay algún delincuente que usa esa vía para lavar dinero se tiene que investigar, se tiene que sancionar, pero no se puede explicar las remesas a nuestro país por un asunto ilegal, tiene que ver sencillamente por el apoyo de las y los mexicanos en Estados Unidos aquí”, expuso.

“Si se encuentra algo pues tiene que presentarse la carpeta de investigación en la Fiscalía o la información a través de la coordinación con Estados Unidos, pero esta idea de que las remesas se utilizan para el lavado de dinero, no hay indicios de ello, y si hubiera pues tiene que sancionarse”, dijo.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: José Méndez | EFE

La titular del ejecutivo mexicano argumentó que alrededor de 15 millones de mexicanos envían remesas desde Estados Unidos y de otras partes del mundo a México como una práctica profundamente arraigada y basada en vínculos familiares.

“Estos son los paisanos, 40 millones de mexicanos, y 12 millones de ellos, 12 a 15 millones de ellos, todos los meses están ayudando a sus familias, es algo de reconocer, de una generosidad extraordinaria, y si en algún caso hay algún tema ilegal pues se investiga, se sanciona. Las remesas tienen años que se envían y tiene que ver con la cercanía y los valores que tenemos los mexicanos”, comentó.

Sheinbaum Pardo expuso, desde su conferencia mañanera, que la migración mexicana a Estados Unidos ha disminuido en años recientes, mientras que la llegada de migrantes de otras nacionalidades que cruzan por México ha aumentado.

Sigue leyendo:

· Sheinbaum presenta denuncia tras ser acosada durante un recorrido a pie en Ciudad de México

· Sheinbaum celebra nuevo libro de AMLO y afirma que su Gobierno está “muy fuerte”

· Hombre acosa y toca a Claudia Sheinbaum en plena calle de la Ciudad de México