Para Bhavi, primero es el arte

A Bhavi no le cabe la menor duda de que haber tenido una infancia de nómada influenció y desarrolló su bagaje musical. Nació en Bélgica —donde vivió hasta los 8 años—, y después pasó por países como Uruguay, Brasil y Argentina; y en este último fue donde se estableció y ha vivido gran parte de su vida.

“Viajaba tanto por el trabajo de mi papá”, dijo el trapero, cuyo nombre de pila es Indra Buchmann Tiribelli. “Él trabajaba para una empresa y era vendedor, y lo mandaban de acá para allá a vender”.

A los 14 años Bhavi comenzó a componer canciones y a trabajar con grandes nombres del movimiento urbano. Para entonces ya tenía claro que lo único que quería hacer en la vida era dedicarse a la música. Él mismo grababa sus temas y además era el ingeniero de las producciones de otros.

En 2015, cuando tenía 17 años, editó “The Waking Up” y en 2017 estrenó “Burn to Inspire”. Las dos producciones fueron en inglés y estuvieron influenciadas por la música electrónica.

El éxito, él lo sabía, era cuestión de tiempo.

Actualmente, Bhavi es una luminaria del universo del rap y trap latino. Más de 3.5 millones de personas escuchan su música en la plataforma de música Spotify, tiene más de un millón y medio de seguidores en sus redes sociales y supera las mil 500 millones de reproducciones en todo el mundo.

Y aunque este chico rubio de padre belga y madre argentina llena estadios y es una presencia constante en festivales musicales en países de Sudamérica y México, en Estados Unidos su nombre aún no es tan conocido, una situación que está dispuesto a cambiar.

“Es un mercado que me interesa”, dijo.”Yo empecé escuchando música en inglés”.

Desde ya está trabajando para entrar a este mercado, una situación que él compara con empezar de nuevo.

“Porque si no te conocen, vos tenés que hacer todo de vuelta”, dijo. “Ya con eso es un montón, yo creo”.

Bhavi viene preparado con “No te enamores de un artista”, un álbum que incluye colaboraciones con Alemán, Jon Z, Kid Keo y otros raperos. El título “es una advertencia honesta” de alguien que ha vivido una experiencia de esas.

Describe al disco como la antítesis de “Bhavilonia”, su álbum anterior, que fue “super amoroso”. En contraste, “No te enamores…” es una producción “desenamorada, más carnal” y, como lo mencionó, una “advertencia bastante madura para quienes suelen enamorarse de los artistas”.

“Porque siempre vas a ser lo segundo, ¿viste?”, dijo el cantante de 28 años. “Porque siempre primero está el arte”.