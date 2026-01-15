Senado aprueba paquete de tres proyectos de ley para financiar sectores del gobierno y envía a Trump

El Senado aprobó un paquete de tres proyectos de ley que financia partes del gobierno, aprobando la legislación antes de salir de Washington para un receso de una semana antes de la fecha límite de fin de mes para evitar un cierre parcial.

El Senado aprobó el paquete en una votación de 82 a 15, enviándolo al escritorio del presidente Trump, que incluye financiación para los Departamentos de Comercio, Justicia e Interior, así como para la Agencia de Protección Ambiental.

“Las asignaciones no siempre aparecen en los titulares, pero son una responsabilidad importante”, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, en el pleno, señalando que los legisladores están “en camino” de cumplir con la fecha límite del 30 de enero.

As the chairman of the @AppropsGOP Subcommittee on Commerce, Justice & Science, I’m pleased that our FY26 CJS appropriations bill provides significant resources to support federal, state & local law enforcement, as well as invests in the agencies & departments that conduct… pic.twitter.com/hs41KIQzCu — Senator Jerry Moran (@JerryMoran) January 15, 2026

En total, el Congreso ha aprobado seis medidas de financiación y se espera que las otras seis restantes se concreten en las próximas dos semanas.

Sin embargo, el proceso aún presenta algunos obstáculos que los legisladores tendrán que superar.

De tal manera, cuando el Senado regrese, tendrá seis proyectos de ley de asignaciones pendientes de aprobación antes del 30 de enero, fecha en que vencen los fondos para sectores del gobierno.

Tras la votación en la Cámara de Representantes, la cámara baja aprobó ocho de las doce medidas de gasto anual, dejando las más controvertidas para resolverse en los últimos días antes de la fecha límite del cierre. Estas medidas abarcan los Departamentos de Defensa; Transporte; Vivienda y Desarrollo Urbano; Trabajo; Salud y Servicios Humanos; Educación; y Seguridad Nacional.

Se esperaba que el paquete aprobado por la Cámara de Representantes esta semana incluyera fondos para Seguridad Nacional, pero esos planes se vieron obstaculizados después de que un agente del ICE disparara mortalmente a Renee Good en Minnesota. Los demócratas afirmaron que no apoyarán un proyecto de ley sin medidas de rendición de cuentas para la agencia policial.

“A medida que nos acercamos al proceso de asignaciones relacionadas con el financiamiento de Seguridad Nacional, los demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado han exigido cambios en la forma en que se conduce ICE”, dijo el miércoles a la prensa el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata de Nueva York.

Los legisladores aún están negociando el proyecto de ley, que podría terminar siendo una pieza legislativa independiente, con las medidas restantes agrupadas.

Sigue leyendo:

• La administración Trump cerrará la línea de atención telefónica que evita suicidios de jóvenes LGBTQ+

• Comunidad LGBTQ en NYC protesta contra gobierno de Donald Trump