Violento viento cruzado provoca accidente de avión en aeropuerto de montaña de Colorado

Un avión privado fue arrojado violentamente fuera de la pista este martes en Colorado luego de que una repentina y fuerte ráfaga de viento impactara el costado de la aeronave mientras aterrizaba, informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:15 p. m. en el Aeropuerto Regional de Telluride, en el oeste del estado, cuando el avión perdió el control direccional instantes después de que sus ruedas tocaran tierra, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de San Miguel.

Daños sustanciales en la aeronave

La aeronave, un Cessna 750 de tamaño mediano, transportaba a dos pilotos y un pasajero. De acuerdo con el reporte oficial, el avión derrapó aproximadamente 300 yardas fuera de la pista y terminó detenido sobre césped cubierto de nieve, con el tren de aterrizaje colapsado.

La Administración Federal de Aviación (FAA) detalló que el daño inicial se produjo con el colapso del tren de aterrizaje izquierdo durante el aterrizaje. La oficina del sheriff añadió que la rueda de nariz y una de las alas también resultaron dañadas durante el deslizamiento.

Imágenes divulgadas por las autoridades muestran la aeronave fuera de la pista pavimentada, con una de las alas aparentemente tocando el suelo.

Sin heridos y aeropuerto cerrado

Pese a la violencia del incidente, no se reportaron personas lesionadas. Equipos de bomberos de Telluride acudieron al lugar para evaluar a los ocupantes del avión.

“Todos los ocupantes pudieron salir por sus propios medios y no se reportaron heridos”, indicó la Oficina del Sheriff del Condado de San Miguel, que confirmó además que no hubo fuego ni humo tras el accidente.

Como medida preventiva, el aeropuerto fue cerrado temporalmente luego del suceso.

Según el registro de aeronaves de la FAA, el Cessna es propiedad de Mach .92 Leasing LLC, con sede en Raleigh, Carolina del Norte.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA anunciaron que abrirán una investigación para determinar las causas exactas del accidente y evaluar las condiciones meteorológicas que influyeron en el aterrizaje.

