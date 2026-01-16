Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 16 de enero en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este viernes 16 de enero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.64 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.3 y 17.67 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza a la baja a un valor de 17.64 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.4 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en positivo tras el cierre de mercados. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no registró cambios tendencia en su cotización de hoy. Luego de permanecer ayer a la baja, hoy se promedió a 485.9 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia al alza y cotizó al cierre a 63.39 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.64 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.4 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 485.9 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 63.39 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te sugerimos contrastar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.