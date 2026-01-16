Houston: el tiempo para hoy viernes 16 de enero

El clima en Houston, Texas, para este viernes 16 de enero contarácon escasa nubosidad. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 4 y 9 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 07:18 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:45 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Eso sí, también es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La media de temperatura en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Por su cercanía al Golfo de México, los valores de humedad de la ciuda de Houston suelen ser altos. Concretamente, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser dañino para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de experimentar catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también puede sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

