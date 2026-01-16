Pronóstico del tiempo en Austin para este viernes 16 de enero

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, se espera escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 41 grados Fahrenheit (5ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del oeste, que alcanzará los 14.91 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 1% para este día. La presión atmosférica media será de 1013.3 hPa, una medición que irá en descenso conforme avance el día. El amanecer será a las 07:28 h y el crepúsculo será a las 17:54 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, las previsiones indican que se esperan nubes escasas. Las temperaturas se moverán entre los 28 y los 55 grados Fahrenheit (-2 y 13ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en este estado cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

