Pronóstico del tiempo en Miami para este viernes 16 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 16 de enero indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 68 grados Fahrenheit (20ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 1% y se espera escasa nubosidad, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 61 grados Fahrenheit (16ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 6 y tendremos nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:09 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:52 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan nubes y claros con lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 72 grados Fahrenheit (18 y 22ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 80%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no muy cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

