Trabajador de Ford suspendido por insultar a Donald Trump recibe más de $800 mil dólares en donaciones

TJ Sabula, trabajador de Ford quien fue suspendido por insultar al presidente Donald Trump durante una visita realizada a la planta donde ensambla a sus vehículos en Dearborn, Michigan, ha recibido más de $800 mil dólares en donaciones.

Durante un recorrido efectuado por el republicano en las instalaciones del fabricante automotriz, Sabula, quien labora en una de las líneas de producción, le gritó ” protector de pedófilos”, esto en alusión a la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, líder de una red de explotación de menores.

En respuesta, a través de un video que circula en redes sociales, se observa a Trump señalando al trabajador en un par de ocasiones e incluso pareciera mostrarle su dedo medio.

Aunque no existe ninguna denuncia en contra de Trump por aparecer en varias fotografías cerca del controversial millonario financiero quien se suicidó estando preso, los retractores del jefe de la nación esperan que surja alguna prueba que corrobore una hipotética relación entre ambos en los miles de archivos que faltan por revisarse.

Al margen de ello, algunos ciudadanos están a disgustos con el presidente y, desde hace meses, se lo han expresado abucheándolo en algunos eventos públicos donde se ha presentado, como fue el caso de un partido de fútbol americano en Washington.

Donald Trump terminó molesto después de recibir un insulto en una planta de Ford. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Con respecto a TJ Sabula, la frase lanzada al republicano no resultó grata para los directivos de Ford y por ello fue suspendido temporalmente de su trabajo.

Al respecto, Laura Dickerson, vicepresidenta de United Auto Workers, organización encargada de representar a los empleados de Ford, dio a conocer que está revisando la suspensión.

“El trabajador automotriz de la Planta de Camiones de Dearborn es un orgulloso miembro de un sindicato fuerte y combativo: el UAW. Cree en la libertad de expresión, un principio que abrazamos con todo el corazón, y apoyamos a nuestros miembros para proteger su voz en el trabajo”, expresó.

En solidaridad con Sabula, se habilitaron un par de cuentas en GoFundMe, plataforma de financiación colectiva, donde se recaudaron más de $480,000 dólares, en una; y $330,000, en la otra. De esa manera, se logró rebasar el objetivo de llegar a $800,000 dólares.

