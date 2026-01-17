Condenan a hombre de Oregon que mató a su novia y llevó el cuerpo al bosque con ayuda de su hijo

Un hombre de Oregón admitió haber asesinado a su novia durante una discusión en su casa, metiendo sus restos en un contenedor de plástico y luego arrojándolos al bosque.

William Glen Blake, de 56 años, se declaró culpable esta semana en el Tribunal de Circuito del Condado de Clackamas de asesinato en segundo grado por la muerte de Jennifer Ruth Stuart, de 38 años. Fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años.

Como parte de un acuerdo con la fiscalía, se desestimaron otros cargos que enfrentaba Blake, según informó la Fiscalía de Distrito del Condado de Clackamas. De acuerdo con Law&Crime, también había sido acusado de maltrato de un cadáver, uso ilegal de un arma con intención doméstica y manipulación de pruebas.

El 14 de agosto, Blake y Stuart se encontraban en su casa en Hilltop Lane. La pareja discutía antes de que Blake le disparara. “Luego se dirigió a una tienda Home Depot y compró una bolsa grande, bolsas de basura y guantes”, relataron las autoridades en un comunicado.

La Policía creía que el hijo de Blake, quien en ese momento tenía 15 años, ayudó a su padre a trasladar el cuerpo, posiblemente con una camioneta Chevrolet Avalanche roja y gris del 2002. Los agentes también buscaron al hijo de 17 años del acusado para interrogarlo.

Los investigadores sospechan que Blake llevó el cuerpo de Stuart al Bosque Nacional Mount Hood, citando imágenes de vigilancia de Home Depot y de la zona cercana al hallazgo. “Blake inicialmente metió el cuerpo de Stuart en la bolsa grande, pero luego la recuperó por temor a que pudieran vincularlo con el cuerpo”, declaró la fiscalía.

Unas dos semanas después, una pareja estaba cazando cerca de Hillockborn Road en el bosque cuando “notaron la presencia de buitres revoloteando alrededor de un objeto y vieron lo que parecían ser restos humanos”. La Oficina del Sheriff del Condado de Clackamas utilizó huellas dactilares para identificar el cuerpo como el de Stuart, y una autopsia determinó que murió por una herida de bala en la parte inferior izquierda del cuerpo.

Según los investigadores, Blake tenía antecedentes de maltratar físicamente a Stuart. Una vecina declaró a la policía que la lastimaba con regularidad. Fue identificado como el principal sospechoso y las autoridades registraron su domicilio. La segunda vez que lo hicieron, encontraron la bolsa.

Blake fue arrestado y, en una entrevista con los detectives, admitió haberle disparado a Stuart y haber abandonado su cuerpo en el bosque, según informaron las autoridades.

La madre de Stuart, Elizabeth Stuart, expresó su pesar por lo que Blake hizo. “Acabar con un disparo, metido en un contenedor de plástico… cargado como un animal… tirado como basura… es inimaginable”, declaró Elizabeth Stuart calificando también a Blake de “bestia rabiosa y salvaje”.

El hijo de 15 años de Blake, cuyo nombre no fue revelado, fue arrestado e ingresado en el Centro de Admisión y Evaluación de Menores del Condado de Clackamas por cargos de abuso de cadáver y manipulación de pruebas físicas, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Clackamas el 23 de octubre.

