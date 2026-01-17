John Harbaugh firma cinco años con los NY Giants en busca de volver a ser contendiente

Los NY Giants dieron este sábado un paso firme en busca de reverdecer lauros en la National Football League (NFL) al firmar un contrato por los próximos cinco como entrenador en jefe con John Harbaugh que pasó las últimas 18 temporadas con los Baltimore Ravens donde ganó el Superbowl XLVII en 2012.

La escuadra neoyorkina de esta forma dio el primer golpe de autoridad en la zona de agencia libre para la próxima temporada en un movimiento que se empezó a vislumbrar cuando cayó el telón de la temporada regular y donde los equipos que no entraron a playoffs empezaron a diseñar su restructuración.

Con 63 años, Harbaugh llega a la escuadra de la gran manzana después de poner fin a una temporada muy ríspida en medio de los rumores de una supuesta confrontación directa con el mariscal de campo de los Cuervos Lamar Jackson que involucró inclusive al coordinador ofensivo Todd Monken, a quien supuestamente había despedido el dueño del equipo Steve Bisciotti.

En estos rumores se aseguró que Harbaugh desafió la orden del dueño y una vez que Baltimore quedó eliminado de los playoffs de la temporada 2025 le dieron las gracias para de inmediato entrar en contacto con los Giants que no dudaron en salir de pesca y encontraron disponible a este exitoso entrenador en jefe.

El fichaje de Harbaugh representa una de las grandes contrataciones de los últimos años en donde se constituyó como uno de los entrenadores de la Liga más respetados, con un título de Superbowl , así como una de las mejores marcas en partidos ganados de la última década.

The #Giants will spend the morning finalizing a 5-year deal with former #Ravens coach John Harbaugh, making him one of the NFL’s highest-paid coaches. But Harbaugh has accepted the job, as the first opening is filled. pic.twitter.com/AG8s3tpPyz — Ian Rapoport (@RapSheet) January 15, 2026

Los detalles de la contratación

De acuerdo a la información de varios de los insiders más reconocidos de la NFL como Ian Rapoport y transcurrido un proceso de negociación relativamente corto, terminó con la firma de un contrato por cinco años con una cantidad que lo coloca entre los entrenadores en jefe mejor pagados de la NFL y en donde Harbaugh buscará recuperar el prestigio de un equipo que ha tenido la brújula extraviada en los últimos años.

Harbaugh con una gran experiencia en la NFL sin duda será la interesante apuesta para hacer madurar hacia el éxito a jóvenes figuras como Jaxson Dart, Cam Skattebo, Malik Nabers, Abdul Carter, entre muchas más figuras de la escuadra neoyorkina.

Los Giants esperan que este entrenador les permita competir con éxito en la desafiante División Este de la Conferencia Nacional como los Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles y Washington Commanders, así como en el resto de la liga.

Breaking: John Harbaugh told @AdamSchefter that he's agreed to a five-year deal to become the head coach of the New York Giants. pic.twitter.com/0gut9FakVM — ESPN (@espn) January 17, 2026

Los Giants tomaron la decisión de contratar a Harbaugh después de una decepcionante actuación en la temporada 2025 que terminó con el despido del entrenador Brian Daboll cuando el equipo hizo crisis a mitad de la temporada que culminó con unos pobres números de 4-13.

Seguir leyendo:

– Anillo de Super Bowl de Plaxico Burress alcanza cifra histórica en subasta

-Tras las rejas: Jugadores de la NFL Deandre Baker y Quinton Dunbar se entregan a la policía

– Choca y huye: Arrestan a pateador de la NFL Aldrick Rosas por conducta irresponsable al volante





