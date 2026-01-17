Pronóstico del tiempo en Miami para este sábado 17 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 17 de enero indica que la temperatura alcanzará un máximo de 75 grados Fahrenheit (24ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 9% y se prevé escasa nubosidad, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 64 grados Fahrenheit (18ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 24 y habrá cielos nubosos. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:09 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:53 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan más nubes que claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 52 y los 81 grados Fahrenheit (11 y 27 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 17%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami incluye el final de la primavera y el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos nada calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta lo que también suba la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

