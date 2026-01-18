Irán promete “castigos severos” por protestas contra el régimen

El portavoz del Poder Judicial iraní, Asghar Jahangir, prometió este domingo fuertes castigos para los que incitaron a la violencia en las protestas que han sacudido el país en las últimas semanas. “La Judicatura castigará severamente a todos aquellos que incitaron a la violencia con condenas que les hará lamentar sus acciones”, aseguró Jahangir en una rueda de prensa en Teherán.

La fuente indicó que ya se han abierto casos contra personas que lideraron las movilizaciones. Las protestas comenzaron a finales de diciembre por comerciantes de Teherán por la caída del rial y pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica, y alcanzaron su momento álgido el jueves 8 de enero y el viernes 9 enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán.

La emisora estatal IRIB News, en tanto divulgó declaraciones de otro portavoz, quien dijo que de momento no se han emitido condenas de muerte por las protestas, y aseguró que el proceso será “riguroso y prolongado”, pudiendo llegar a durar meses o años. Asimismo, aseguró que los implicados en las manifestaciones eran “mercenarios” vinculados con las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel.

Separar a instigadores

El portavoz apuntó que las autoridades judiciales buscan distinguir entre quienes habían sido engañados para acudir a las movilizaciones y aquellos que las instigaron, y que solo habrá castigos severos cuando se hayan reunido las pruebas suficientes para sustentar las condenas. Parte del discurso oficial iraní es atribuir las muestras de malestar en el país a la injerencia de potencias externas.

El fiscal de Teherán, Ali Salehi, ya había dicho el sábado que la respuesta de la Justicia iraní será “firme, disuasoria y rápida” y rechazó las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la supuesta suspensión de las ejecuciones de manifestantes. En tanto, el líder supremo, Ali Jamenei, aseguró también el sábado que “no dejaremos impunes a los criminales internos e internacionales del complot estadounidense” y subrayó que “Estados Unidos debe rendir cuentas”.

La máxima autoridad religiosa de Irán responsabilizó a Trump de la muerte de “varios miles de personas” en las protestas. Una fuente anónima citada por la agencia Reuters este domingo asegura que el total de muertos podría superar los 5.000.