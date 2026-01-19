3 Apps que te permiten enviar remesas desde tu teléfono con bajas comisiones

Las remesas hacia América Latina están viviendo una segunda juventud digital: cada vez más usuarios las gestionan desde el teléfono, comparan costos en segundos y exigen transparencia en comisiones y tipo de cambio. En ese nuevo mapa, no todas las apps juegan el mismo partido: algunas nacen desde la banca, otras desde el mundo cripto y otras se enfocan en el envío internacional como producto principal.

Inter&Co apuesta por la banca móvil

Inter&Co ha venido empujando una narrativa clara:convertir la transferencia internacional en una función integrada dentro de su ecosistema de banca digital, con una experiencia de uso pensada para el día a día. En su guía para enviar dinero al extranjero, la compañía describe el proceso general y los datos que suelen exigirse para completar una transferencia internacional sin fricciones.

En la práctica, el recorrido típico pasa por elegir la opción de transferir al exterior, ingresar datos del destinatario y confirmar el envío luego de revisar el desglose del monto. Ese punto —ver el detalle antes de confirmar— es relevante porque permite validar costos y evitar envíos con información incompleta.

Lo que el usuario debe tener en mente es que una transferencia internacional suele requerir datos bancarios específicos del receptor, como número de cuenta y código SWIFT/BIC, dependiendo del país y del banco. Inter&Co también comunica que, si el envío se hace usando el saldo de la cuenta digital, no se aplican comisiones, por lo que el tipo de cambio mostrado cobra aún más importancia en el cálculo final.

Binance recorta costos con cripto

En el universo de las remesas “no tradicionales”, Binance se ha convertido en una alternativa frecuente para quienes priorizan costo y velocidad, aunqueno sea una app de remesas clásica. La lógica es conocida: mover valor mediante criptoactivos y, si hace falta, convertir a moneda local en el país de destino.

Dentro de ese esquema, Binance Pay se presenta como una función para enviar pagos en criptomonedas entre usuarios y se promociona con una propuesta de cero comisiones en el envío/recepción dentro del servicio. El matiz importante es que el ecosistema cripto puede incluir reglas y costos dependiendo del tipo de operación, por lo que revisar la sección de comisiones del producto es parte del “costo real” de uso.

Para quienes buscan una rampa más práctica hacia moneda local, Binance P2P aparece como el segundo engranaje: el usuario compra cripto con un método de pago, la transfiere y el destinatario puede venderla en su mercado local según ofertas disponibles. Binance describe P2P como un mecanismo que simplifica envíos internacionales, pero el precio final depende de las ofertas y del contexto de mercado, no de una tarifa fija universal.

En este punto, el riesgo no suele estar en “si llega”, sino en cuánto termina llegando: el diferencial puede venir del precio P2P, del spread, del tiempo de ejecución y de la decisión de usar cripto volátil o stablecoins. Por eso, en la práctica, Binance tiende a funcionar mejor para usuarios con cierta familiaridad operativa, más que como solución plug-and-play para toda la familia.

Remitly mantiene el enfoque remesero

Frente a soluciones híbridas o de nicho, Remitly conserva una propuesta más directa: el envío internacional de dinero como servicio principal, con un flujo diseñado para el usuario general. La compañía comunica operación en más de 170 países, una cifra que la coloca como actor global en transferencias y remesas.

En el uso cotidiano, el usuario selecciona país, monto, forma de pago y método de entrega, y la app muestra un estimado del costo de la transferencia y el monto que recibirá el destinatario. En guías explicativas sobre el servicio también se destaca que el costo final no es solo “la comisión”: el tipo de cambio aplicado puede incorporar margen y terminar pesando más que la tarifa visible. Ese punto es el que conviene mirar con lupa, porque en remesas pequeñas el efecto acumulado del tipo de cambio puede ser decisivo.​

Remitly, además, suele ofrecer modalidades de envío (como Economy y Express) donde el equilibrio cambia entre velocidad y precio. El resultado es una app que, sin reinventar la rueda, compite desde la claridad del flujo y la amplitud de opciones.

En un mercado donde el usuario compara en tiempo real, la conclusión es sencilla: más allá del logo, lo que importa es el total (comisión + tipo de cambio + método de entrega) y la experiencia del destinatario al cobrar. Si el envío es recurrente, vale la pena probar montos pequeños, medir tiempos y repetir con la opción que entregue el mejor equilibrio entre costo, disponibilidad y tranquilidad.

