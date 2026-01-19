Mbappé sobre salida de Xabi Alonso y crisis en el Real Madrid: “Claro que pasan cosas”

Kylian Mbappé fue la voz más autorizada del vestuario del Real Madrid para referirse públicamente a la salida de Xabi Alonso como entrenador del club blanco. En una comparecencia marcada por la autocrítica y el respaldo institucional, el delantero francés calificó al técnico tolosarra como “un grandísimo entrenador” y rechazó que su etapa pueda considerarse un fracaso, pese a su destitución la pasada semana.

El atacante subrayó que Xabi se marchó antes de que se definieran los títulos importantes y recordó que solo perdió la Supercopa. “Decir que Xabi Alonso no ha triunfado en el Real Madrid no es verdad. Se fue antes de que se decidan todos los títulos. Ha perdido solamente uno, que es la Supercopa, el resto estamos vivos”, recalcó.

Mbappé también explicó uno de los episodios más comentados de los últimos días: su viaje a Yeda para disputar la Supercopa de España ante el Barcelona, pese a estar lesionado. El francés reconoció que lo hizo por compromiso con el técnico.

“Viajo porque quiero siempre jugar todos los partidos. Esté bien o mal. Soy así. Si tengo la oportunidad de jugar cada partido, lo haré… el míster me pidió venir para apoyar al equipo y es normal”, relató, admitiendo que el esguince de rodilla no le permitió rendir como esperaba.

Relación con Xabi y un vestuario que asume la crisis

Más allá del plano deportivo, Mbappé quiso destacar su relación personal con Xabi Alonso, a quien llamó el mismo día en que se hizo oficial su destitución. “Hablé con él el día de la noticia porque tenemos muy buena relación. Hablamos de eso, de la vida, lo que va a pasar después. Quería apoyarle porque nunca es fácil cuando pasan este tipo de cosas”, afirmó.

El francés dejó claro que, aunque siente aprecio por el técnico saliente, su compromiso ahora es con el nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, en su primera experiencia profesional al frente del primer equipo. “Ahora hay un nuevo entrenador que tenemos que ayudar porque es su primera experiencia profesional. Y vamos a dar todo para que le vaya bien a Arbeloa y al Real Madrid siempre”, aseguró.

Consultado por los rumores sobre conflictos internos que habrían precipitado la salida de Xabi, Mbappé fue primero tajante y luego matizó su respuesta. “¿De dónde sacas eso?”, preguntó a un periodista, aunque después reconoció: “No voy a hacer el tonto. Claro que pasan cosas. Me ha pasado en París y en Madrid y sucede en todos los grandes clubes”.

También se refirió al clima complicado que atraviesa el equipo y a los silbidos del Bernabéu hacia jugadores como Bellingham. Defendió al inglés y pidió unidad: “Nadie duda de la calidad de Jude Bellingham… pero pueden aceptar que los seguidores no están contentos; que abronquen a todo el equipo”.

Mbappé reconoció que la semana ha sido difícil, pero insistió en que el Real Madrid debe mostrar carácter. “Tenemos que seguir luchando por todos los títulos, y mañana lo más importante es la Champions. Vamos a luchar hasta el final”, sentenció.



