Luis Enrique sale en defensa de Brahim tras fallo en final africana: “No es un asesino”

Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint-Germain, salió este lunes en defensa de Brahim Díaz tras el penalti fallado por el futbolista del Real Madrid en la final de la Copa África, encuentro en el que Senegal se impuso a Marruecos y dejó a los anfitriones sin el título. En rueda de prensa, el técnico español se refirió con dureza al trato recibido por el delantero y aseguró que “no es un asesino ni una mala persona”, en alusión a las críticas que han rodeado al jugador desde aquella noche.

La figura de Brahim se convirtió en tema central del debate deportivo en Marruecos luego de errar el penalti decisivo, ejecutado ‘a lo Panenka’ en el tiempo añadido, antes de que el partido se resolviera en la prórroga. Mientras una parte de la afición lo respalda, otra lo señala como principal responsable del desenlace. En ese contexto, Luis Enrique decidió alzar la voz antes del partido de Liga de Campeones ante el Sporting de Lisboa.

🎙️❌ Luis Enrique après la panenka ratée de Brahim DIaz : "Ce n'est pas un assassin." pic.twitter.com/XiAdSJlomb — RMC Sport (@RMCsport) January 19, 2026

Referencias históricas y valores más allá del resultado

El entrenador del PSG pidió perspectiva y recordó que incluso los más grandes han fallado en momentos cruciales. “Recuerdo a Zidane, el dios del fútbol, lo que hizo en la final del Mundial, o a Sergio Ramos”, expresó, apelando a episodios que no borraron la grandeza de esas figuras. Para Luis Enrique, reducir una carrera a un solo error es una mirada injusta y peligrosa, sobre todo para los futbolistas jóvenes.

El técnico fue más allá del análisis deportivo y subrayó que lo más relevante no es el penalti, sino los valores “que puedes transmitir a la gente joven”. En su reflexión, insistió en que cuando un penalti se convierte “todo el mundo aplaude y nadie dice nada”, pero cuando se falla “hay muchas opiniones malas sobre un jugador”, una dinámica que, a su juicio, debería revisarse.

Luis Enrique conoce a Brahim desde su etapa como seleccionador español, cuando lo convocó para un amistoso previo a la Eurocopa 2021, antes de que el atacante se decantara por representar a Marruecos. Aunque nunca llegó a dirigirlo en partido oficial, afirmó que “es un jugador excepcional y una muy buena persona”, dejando claro que su defensa no es solo profesional, sino también humana.

Por su parte, Brahim Díaz no ocultó su dolor tras la derrota. Antes de reincorporarse al Real Madrid, publicó un mensaje cargado de emoción en sus redes sociales: “Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo”.

El delantero asumió su responsabilidad por el fallo y pidió perdón públicamente. “Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón. Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo”, continuó.

Pese al golpe emocional, Brahim cerró el torneo como máximo goleador, recibiendo la Bota de Oro, un contraste que refleja la complejidad de su actuación en la Copa África. Horas después prometió seguir luchando por su selección: “Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí”.



