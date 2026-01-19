Mourinho: “¿Volver al Real Madrid? No cuenten conmigo para las telenovelas”

José Mourinho volvió a ser protagonista fuera del campo luego de descartar de forma tajante cualquier posibilidad de regresar al Real Madrid. El entrenador portugués, actualmente al frente del Benfica, reaccionó así ante los rumores surgidos en la prensa española tras la destitución de Xabi Alonso como técnico del conjunto blanco, un escenario que alimentó especulaciones sobre posibles reemplazantes con pasado en la institución.

La respuesta del luso llegó tras la victoria de su equipo por 2-0 ante Rio Ave, el sábado, cuando fue consultado directamente por su nombre asociado al banquillo merengue. Fiel a su estilo irónico, Mourinho no esquivó el tema, pero tampoco dejó margen para interpretaciones ambiguas.

“No cuenten conmigo para las telenovelas… Hay buenas telenovelas, pero son muy largas, te pierdes uno o dos capítulos y entonces ya no puedes seguir la historia. No cuenten conmigo, yo no me meto en telenovelas”, aseguró entre risas, aunque con un mensaje claro: su futuro no pasa por regresar al Santiago Bernabéu.

Un pasado intenso en Madrid y un presente con Benfica

Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, una etapa marcada por una rivalidad feroz con el Barcelona de Pep Guardiola y por un intento deliberado de cambiar la mentalidad competitiva del club en Europa. Durante ese ciclo, conquistó la Copa del Rey en 2011 y LaLiga en 2012, además de haber establecido récords de puntos y goles en el torneo doméstico.

Sin embargo, su paso por la capital española también estuvo signado por la frustración europea, ya que no logró conseguir la ansiada décima Champions League, un objetivo que por entonces se le resistía al club y que terminó alcanzando recién en 2014, ya sin el técnico portugués en el banco.

El contexto actual en Madrid es distinto. Tras la salida de Xabi Alonso como entrenador, el club apostó por otro exjugador dirigido por Mourinho: Álvaro Arbeloa. El exdefensor, hoy técnico, reconoció en más de una ocasión la influencia que tuvo “The Special One” en su forma de entender el fútbol y la conducción de grupos, al punto de definirse como “lo más ‘mourinhista’ posible”, una frase que grafica el legado del portugués en algunos de sus dirigidos.

Mientras tanto, Mourinho se enfoca en su presente con Benfica. A pesar del triunfo como visitante ante Rio Ave, el equipo lisboeta aún se mantiene lejos de la cima de la Primeira Liga portuguesa. Las Águilas ocupan actualmente la tercera posición con 42 puntos, a tres del último campeón Sporting y a diez del líder Porto, una diferencia que obliga a una remontada importante si aspiran al título.

Lejos de los focos mediáticos de Madrid y de los rumores que siempre rodean su nombre, Mourinho parece decidido a mantenerse al margen del ruido.



