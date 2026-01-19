Nuevo material de construcción podría sustituir al hormigón

La búsqueda de materiales más sostenibles ha llevado a la industria de la construcción a explorar alternativas que rompan con el uso tradicional del hormigón. En ese contexto, un nuevo tipo de bloque desarrollado a partir de procesos biológicos controlados está despertando interés por su bajo impacto ambiental y su potencial para transformar la forma en que se levantan edificios.

Los nuevos bloques, conocidos como “bioblocks”, podrían reducir considerablemente el impacto de la producción de hormigón en el mundo. Crédito: DAN_SHMIDT | Shutterstock

¿Por qué reemplazar el hormigón?

El hormigón es uno de los materiales más utilizados en el mundo, pero también uno de los más cuestionados por su impacto ambiental. La fabricación de cemento requiere altas temperaturas y grandes cantidades de energía, lo que se traduce en emisiones significativas de gases de efecto invernadero. A esto se suma el consumo intensivo de recursos naturales, como arena y caliza.

Ante este panorama, investigadores y empresas buscan soluciones que mantengan la resistencia estructural del hormigón, pero con procesos de producción más limpios y eficientes.

¿En qué consiste el nuevo material?

El material que está ganando atención ?conocido también como “bioblock“? no se fabrica de manera convencional. En lugar de ser producido en hornos industriales, se forma mediante la interacción de componentes minerales con organismos biológicos que actúan como agentes de unión natural. Este proceso permite crear bloques sólidos sin necesidad de altas temperaturas ni reacciones químicas altamente contaminantes.

El resultado es un material estructural capaz de endurecerse y consolidarse de forma progresiva, utilizando menos energía desde su origen.

¿Cómo se produce y qué lo hace diferente?

A diferencia del hormigón, cuya producción depende de procesos industriales intensivos, este nuevo material se genera en condiciones controladas cercanas al entorno natural. Los bloques se desarrollan a partir de mezclas que incorporan residuos orgánicos o minerales y que, gracias a la acción biológica, adquieren rigidez y estabilidad.

Este método reduce de manera considerable el consumo energético y permite aprovechar materiales que normalmente serían descartados, lo que representa una ventaja tanto ambiental como económica.

Ventajas frente a los bloques tradicionales

Entre los beneficios más destacados se encuentra su menor huella de carbono. Al evitar el uso de cemento convencional, las emisiones asociadas al proceso disminuyen de forma notable. Además, el material presenta buenas propiedades de aislamiento térmico, lo que puede contribuir a reducir el consumo energético de los edificios a largo plazo.

Otro punto a favor es su ligereza en comparación con el hormigón tradicional, lo que facilita el transporte, reduce cargas estructurales y puede acelerar los tiempos de construcción.

¿Para qué tipo de construcciones podría usarse?

Este material está siendo evaluado principalmente para edificaciones residenciales y estructuras de baja y media altura. También podría utilizarse en cerramientos, muros interiores y elementos prefabricados, donde el peso y el aislamiento juegan un papel clave.

Aunque todavía se encuentra en fases de prueba y validación técnica, los resultados iniciales indican que puede cumplir con los estándares básicos de resistencia exigidos en la construcción moderna.

¿Qué falta para que llegue a las obras?

El principal desafío no es técnico, sino normativo. Para que este material pueda usarse de forma generalizada, debe ser incorporado a los códigos de construcción y superar pruebas de seguridad a largo plazo. También será clave escalar su producción para que resulte competitivo en costos frente al hormigón tradicional.

En la actualidad, la industria de la construcción apuesta por los materiales ecológicos para ciertos proyectos, lo que garantiza una mejor convivencia con la naturaleza circundante. Crédito: PawelKacperek | Shutterstock

¿Qué representa para el futuro?

Si logra consolidarse, este nuevo material podría marcar un cambio profundo en el sector de la construcción. Reducir la dependencia del hormigón significaría avanzar hacia ciudades más sostenibles, con menor impacto ambiental y procesos de edificación más eficientes.

Aunque no reemplazará al hormigón de inmediato, su desarrollo confirma que el futuro de la construcción ya está explorando caminos distintos.

También te puede interesar

· 10 consejos para preparar tu casa para el invierno

· Florida gasta millones por una invasión inesperada que ya se ve en calles y jardines: qué hacer si llegó a tu hogar

· Problemas eléctricos que nunca debes ignorar