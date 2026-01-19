San Antonio, Texas: el tiempo para hoy lunes 19 de enero

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este lunes 19 de enero. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se esperan nubes escasas. Se espera una temperatura máxima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 48 grados Fahrenheit (9ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1026.4 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:29 h y el atardecer será a las 18:01 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá cielos nubosos con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas variarán entre los 54 y los 59 grados Fahrenheit (12 y 15 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La ciudad cuenta con un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

Durante los meses de verano, los termómetros pueden llegar los 100° F, por lo que es importante beber agua y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

