Tu teléfono tiene un “modo privacidad” escondido: así funciona el DNS

La opción de DNS (o “DNS privado”) en tu teléfono sirve para decidir qué servidor traduce los nombres de las webs (tipo “netflix.com”) a direcciones IP, y en Android incluso puede hacerlo cifrando esas consultas para que no viajen “en claro” por la red. Activarla tiene sentido especialmente cuando te conectas a WiFi públicas o cuando quieres un extra de privacidad, estabilidad o filtrado (por ejemplo, bloquear malware o anuncios según el proveedor).

¿Qué es el DNS en el teléfono y por qué importa?

Cada vez que abres una web o una app, tu móvil hace una consulta DNS para saber a qué servidor conectarse; es el “traductor” básico de Internet. El problema: durante años esas consultas se enviaban sin cifrado, y eso abría la puerta a que alguien en el camino (una red WiFi abierta, un operador, un intermediario malicioso) pudiera espiar o incluso manipular respuestas DNS.

Aquí entra el “DNS privado” (en Android) o el cambio de DNS (en iPhone, normalmente por WiFi): en vez de usar automáticamente el DNS que te impone la red, eliges otro proveedor y, en Android 9+ con “Private DNS”, puedes usar DNS sobre TLS (DoT) para cifrar esas consultas. En palabras simples: no hace magia, pero sí reduce una parte importante del “chismeo” típico de las redes.

Cuándo activar DNS privado

Hay escenarios donde activarlo es casi un “sí” automático. Por ejemplo:

Si usas WiFi pública (cafeterías, aeropuertos, hoteles): cifrar las consultas DNS ayuda a reducir el riesgo de escuchas y también mejora la integridad, porque complica que un tercero manipule respuestas DNS.



Si te preocupa la privacidad: algunos proveedores de DNS privado cifran las solicitudes y hacen más difícil que terceros vean qué dominios estás consultando en esa red.



Si quieres filtrado extra: hay DNS que bloquean malware o contenido adulto (según el servicio), y Android permite configurarlos como proveedor de DNS privado por nombre de host.



(según el servicio), y Android permite configurarlos como proveedor de DNS privado por nombre de host. Si tu DNS “de la compañía” va lento o falla: cambiar a un resolvedor conocido puede mejorar la velocidad de resolución (la parte de “encontrar” la IP), aunque no siempre acelera toda la descarga.

Cuándo pensarlo dos veces: si estás en una red corporativa/universidad con reglas internas, un DNS externo puede romper accesos a recursos internos o saltarse filtros que “necesitan” el DNS de esa red. Y ojo con esto: al elegir un DNS de terceros, estás moviendo la confianza; ese proveedor podría tener visibilidad de gran parte de tus consultas, así que conviene usar uno con reputación y políticas claras.

Ventajas reales (privacidad, seguridad y hasta “menos anuncios”)

La lista de beneficios depende mucho del proveedor que elijas, pero hay tres ventajas típicas bastante claras.

Privacidad y seguridad en redes inseguras : con DNS sobre TLS, las consultas viajan cifradas, lo que reduce espionaje y dificulta modificaciones maliciosas en el camino.



: con DNS sobre TLS, las consultas viajan cifradas, lo que reduce espionaje y dificulta modificaciones maliciosas en el camino. Mejor integridad de la conexión : además de privacidad, se busca evitar que terceros manipulen las respuestas DNS (por ejemplo, mandarte a un sitio falso).



: además de privacidad, se busca evitar que terceros manipulen las respuestas DNS (por ejemplo, mandarte a un sitio falso). Funciones extra del proveedor: algunos DNS prometen más rapidez resolviendo dominios, y otros ofrecen filtrado como bloqueo de anuncios (por ejemplo, AdGuard) o perfiles familiares/antimalware (por ejemplo, opciones tipo “Families” en Cloudflare).

En Android, la gracia es que “DNS privado” aplica de forma global: una vez activo, el sistema manda las consultas de navegación y apps por ese canal/proveedor, sin que tengas que configurarlo red por red.

Si quieres, se puede armar una mini guía rápida (Android vs iPhone) con 2–3 proveedores recomendados según tu objetivo: privacidad, bloqueo de malware o control parental.

