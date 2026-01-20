“El Cuini”, operador financiero del CJNG, pidió aplazar audiencia en EE.UU. ante probable negociación

Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, solicitó por segunda ocasión el aplazamiento de su audiencia ante una corte federal de Estados Unidos, mientras su defensa mantiene abiertas negociaciones con la fiscalía para alcanzar un posible acuerdo de culpabilidad que evite un juicio. La petición fue presentada ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington.

La audiencia estaba programada para este miércoles, pero los abogados del acusado pidieron reprogramarla para mediados de marzo con el argumento de que aún revisan una cantidad significativa de evidencia y continúan las conversaciones con los fiscales estadounidenses. La fiscalía no se opuso a la solicitud, por lo que la decisión final quedará en manos de la jueza Beryl A. Howell.

La defensa de González Valencia sostiene que ambas partes siguen analizando la viabilidad de una resolución anticipada del caso, un escenario similar al que han seguido otros narcotraficantes mexicanos extraditados a Estados Unidos, en busca de reducciones de sentencia mediante acuerdos de culpabilidad.

El Cuini enfrenta cargos federales por conspiración para distribuir grandes cantidades de cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos, además de delincuencia organizada y uso de armas de fuego en actividades relacionadas con el narcotráfico. Las autoridades lo señalan como una figura clave dentro de una estructura criminal con operaciones internacionales.

De acuerdo con el semanario Proceso, González Valencia es identificado por agencias estadounidenses como el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y líder de la organización conocida como Los Cuinis, un grupo señalado por administrar recursos ilícitos, diseñar esquemas de lavado de dinero y facilitar la expansión internacional del cártel.

La acusación federal sostiene que su cercanía familiar con Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG, fortaleció la alianza entre ambas organizaciones, en la que el brazo armado y el financiero operaban de forma complementaria para el tráfico de drogas y la acumulación de capitales ilícitos.

González Valencia fue enviado a Estados Unidos en agosto de 2025 como parte de un operativo bilateral en el que el gobierno de México entregó a 26 narcotraficantes requeridos por la justicia estadounidense. Tras su llegada, quedó bajo custodia federal y fue presentado ante una corte en Washington, donde se formalizaron los cargos en su contra.

En su primera comparecencia ante la jueza Howell, realizada a finales de agosto de 2025, El Cuini se declaró no culpable. Durante esa audiencia, su abogado, Robert Feitl, solicitó atención médica especializada para su cliente al argumentar que padece hipertensión y que no había recibido tratamiento adecuado tras su traslado desde México.

Las investigaciones encabezadas por la DEA apuntan a que González Valencia participó desde principios de los años 2000 en el envío de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, además de facilitar la producción y tráfico de metanfetamina, mientras operaba un complejo esquema de lavado de dinero a través de inversiones y negocios en distintos países.

Antes de su extradición, El Cuini permaneció varios años en prisión en México, donde enfrentó procesos por delincuencia organizada tras su captura en febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, durante un operativo de la Secretaría de Marina. Desde entonces, fue considerado uno de los objetivos prioritarios de las agencias antidrogas estadounidenses.

Sigue leyendo:

– Inicia juicio contra el Cuini, cerebro financiero del CJNG, y EE.UU. cuenta con miles de evidencias.

– “El Cuini”, el líder del CJNG que evitó su traslado a EE.UU. desde 2016 y finalmente perdió.