Guía paso a paso para instalar Microsft Office en tu computadora de forma gratuita

Instalar Office en una PC con Windows puede hacerse con herramientas oficiales de Microsoft y sin pagar nada en el momento de la descarga e instalación. Esta es una excelente opción si cuentas con un presupuesto ajustado y no dispones de dinero para comprar una licencia de la última versión de Office.

Qué vas a necesitar (sin tecnicismos)

Para este método, Microsoft usa una app gratuita llamada ODT (Herramienta de implementación de Office), que es básicamente el instalador oficial para bajar e instalar Office 2021 de forma controlada. En lugar de darle clic a “Siguiente, siguiente”, aquí el “botón de instalar” es un archivo de texto que le dice a Windows qué Office quieres, en qué idioma y cómo se debe instalar.

Ese archivo se llama configuration.xml, y es el que contiene las decisiones: edición, idioma, 32/64 bits y otras opciones. La buena noticia: no necesitas ser experto, porque puedes copiar un ejemplo, cambiar 2 o 3 cosas y listo.

También conviene revisar si ya tienes una versión vieja de Office instalada, porque Microsoft recomienda quitar instalaciones anteriores antes de poner Office LTSC 2021 (la base de Office 2021 en este proceso). Si tuviste un Office antiguo “de los de antes”, esto evita choques raros, errores y que queden piezas duplicadas.

Cómo descargar Office 2021 sin pagar (primero los archivos)

El primer paso es descargar la Herramienta de implementación de Office desde el Centro de descarga de Microsoft, y Microsoft recomienda usar siempre la versión más reciente. Cuando la ejecutas, no “instala Office” todavía: lo que hace es descomprimir archivos en una carpeta, y ahí aparece setup.exe y un configuration.xml de ejemplo.

A partir de aquí, hay dos estilos para hacerlo (elige el que te convenga):

Opción A (con Internet): instalar directamente desde Internet, porque los archivos de Office están disponibles en el CDN de Office de Microsoft.



instalar directamente desde Internet, porque los archivos de Office están disponibles en el CDN de Office de Microsoft. Opción B (más ordenado): primero descargar todo a una carpeta de tu PC (o a un disco externo) y después instalar desde ahí, ideal si tu conexión es lenta o si vas a instalar en varias PCs.

Si te gusta la Opción B, el “truco” es decirle a Windows: “descarga todo primero”. Para eso, se usa un comando que inicia la descarga con base en tu configuration.xml (es el mismo archivo que define lo que vas a instalar).

Cuando termina la descarga, Microsoft indica que en la ruta que elegiste debería aparecer una carpeta llamada Office, dentro otra llamada Data y otra con el número de versión. En palabras simples: si ves esas carpetas, es señal de que los instaladores ya están “guardados” en tu PC.

¿Cómo instalarlo y lo que debes saber para no cometer errores?

Ya con los archivos listos (o incluso si elegiste instalar directo desde Internet), el siguiente paso es iniciar la instalación desde el archivo setup.exe usando tu configuration.xml. Microsoft describe este paso como ejecutar la instalación con un comando que aplica tu configuración, y al finalizar vuelve al símbolo del sistema.

Un detalle que mucha gente pregunta: “¿Puedo instalarlo en D:\ o en otro disco?”. Microsoft aclara que Office LTSC 2021 se instala en la unidad del sistema (normalmente C:) y que la ubicación no se puede cambiar. Así que, si tu disco C está muy lleno, vale la pena liberar espacio antes.

Otro punto clave: elige bien 32 o 64 bits desde el inicio. Microsoft indica que no se puede mezclar Office de 32 y 64 bits en el mismo dispositivo, así que no es algo para “probar a ver”.

Es conveniente aclarar que si cuentas con una versión de Office antigua instalada con el método viejo (MSI), Microsoft sugiere desinstalarla antes, y también menciona que existe una opción llamada RemoveMSI en el XML para quitar versiones MSI durante el proceso. Y si lo que tienes es Office 2019 Click-to-Run, Microsoft indica que se usa el elemento Remove (no RemoveMSI).

Finalmente, para evitar expectativas raras, Microsoft señala que Office LTSC 2021 ya no incluye el cliente de Teams. Y también explica que Skype Empresarial no se instala por defecto con estos métodos (ODT/OCT), a menos que lo elijas explícitamente en la configuración.

Siguiendo estos pasos podrás disfrutar de Office sin necesidad de pagar por una licencia, algo ideal si eres un estudiante y quieres ahorrarte algunos dólares sin tener que poner en riesgo la seguridad de tu equipo.

Sigue leyendo:

• Cómo utilizar Office completamente gratis en tu computadora

• Así puedes obtener la paquetería de Microsoft Office 365 gratis

• Cómo desactivar herramientas de inteligencia artificial como Gemini, Apple Intelligence, Copilot y otras