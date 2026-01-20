Miami: pronóstico del tiempo para este martes 20 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 20 de enero indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 73 grados Fahrenheit (23ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 3% y se esperan nubes escasas, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 13.67 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 66 grados Fahrenheit (19ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 5 y se prevén nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 12.43 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:09 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:55 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que el cielo estará cubierto con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 75 grados Fahrenheit (20 y 24ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 13%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también aumente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

