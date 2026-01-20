Por qué los países del Golfo temen un ataque estadounidense contra Irán

“La ayuda está en camino”, prometió hace unos días el presidente estadounidense, Donald Trump, a los iraníes que protestaban contra el régimen de los mulás.

Pero una semana después, esa “ayuda” seguía sin aparecer. Y cada vez parece menos probable que vaya a llegar.

A los pocos días de su anuncio, el presidente estadounidense se retractó, con el argumento de que le habrían informado que los asesinatos tras la represión iraní de las protestas estaban disminuyendo. Asimismo, descartó que se estuvieran planeando ejecuciones masivas.

“Violencia alarmante”

Al parecer, otros Estados miembros de la ONU no comparten esta evaluación. El próximo 23 de enero, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrará una sesión especial sobre la “violencia alarmante” en Irán.

Mientras tanto, la organización iraní de derechos humanos Human Rights Activists (HRA), con sede en Estados Unidos, informó el lunes pasado, a través de su agencia de noticias HRANA, que había verificado 3,919 muertes en relación con las protestas.

HRA actualizó posteriormente esta cifra en la red social X y habló de 4,029 muertes documentadas. Otras 9,000 muertes aún están siendo investigadas. Se estima que el número de muertos podría ser significativamente mayor.

Es probable que Trump se haya retractado por otros motivos, principalmente por la presión de varios países árabes. Según informes de prensa, representantes de Arabia Saudita, Qatar, Omán y Egipto mantuvieron intensas conversaciones diplomáticas con Estados Unidos la semana pasada, para evitar un posible ataque estadounidense contra Irán. Además, la agencia de noticias Associated Press afirma que estos países también instaron al régimen de Teherán a actuar con moderación.

Reservas de los Estados del Golfo

Si bien los Estados del Golfo tienen un gran interés en que Irán siga débil, para que sea menos peligroso, “también temen que la violencia se pueda descontrolar tras un ataque y que ellos mismos se conviertan en blanco de ataques iraníes”, apunta la politóloga Pauline Raabe, del centro de estudios Middle East Minds en Berlín.

En opinión del politólogo Eckart Woertz, director del Instituto de Estudios de Oriente Medio del GIGA, es poco probable que el régimen de Teherán caiga. No obstante, aclara, en caso de que esto ocurra, la violencia desatada “podría dirigirse contra los países del Golfo” y provocar fuertes movimientos de refugiados.

Pese a que los países del Golfo e Irán llevan años acercándose, un ataque estadounidense podría anular este proceso, cree Pauline Raabe. “Las bases estadounidenses en Qatar, Arabia Saudita o Baréin podrían convertirse en los primeros objetivos de posibles ataques aéreos iraníes”.

Riesgos económicos

Asimismo, una confrontación con Teherán podría tener graves consecuencias económicas, señala Raabe. “Si Irán decidiera bloquear las rutas comerciales, por ejemplo, esto tendría repercusiones significativas para las economías de los países del Golfo”.

La experta no descarta bloqueos en el Golfo Pérsico. “Ya hemos visto lo que esto significa en el Mar Rojo, donde la milicia hutí, un grupo aliado de Irán, está bombardeando el transporte marítimo internacional”, explica la politóloga. Un bloqueo similar en el Golfo Pérsico tendría enormes consecuencias económicas, tanto para los Estados árabes, como para la economía mundial, dice.

Eckart Woertz cree que la inestabilidad también afectaría los procesos de transformación económica que se están llevando a cabo en el Golfo: “Arabia Saudita, en particular, se está reposicionando económicamente. Cualquier inestabilidad constituye un obstáculo significativo. Esto también aplica a su negocio tradicional de extracción de recursos naturales, especialmente el petróleo. Cualquier incertidumbre perjudica a este sector, ya que dependen tanto de la confianza como de unas cadenas de suministro que funcionen. Ambos son esenciales para la economía del Golfo”.

Estabilidad autoritaria

Además, Woertz cree que “la élite política de los países del Golfo preferiría apostar por el viejo régimen que enfrentarse a una fuerza nueva y potencialmente desconocida. Por supuesto, existen fuertes reservas sobre el régimen iraní en los países del Golfo. Al mismo tiempo, sin embargo, ambas partes han profundizado sus contactos diplomáticos en los últimos años, tras un período de relaciones tensas. No quieren poner eso en peligro”.