Rueda de avión de United se desprende durante aterrizaje forzoso en Orlando

Un avión de United Airlines vivió momentos de tensión el domingo al perder su rueda delantera durante un aterrizaje brusco en el Aeropuerto Internacional de Orlando, Florida, según confirmaron autoridades aeronáuticas.

El vuelo 2323, un Airbus A321neo procedente del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, presentó un problema mecánico al aterrizar alrededor de las 12:35 p. m., informó la aerolínea en un comunicado citado por Fox 35.

La aeronave transportaba 200 pasajeros y seis miembros de la tripulación. De acuerdo con United, no se registraron personas heridas.

Video capta el momento del impacto

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el instante en que el avión descendía aparentemente con normalidad hasta que, al tocar primero la pista con las ruedas traseras, la parte frontal impactó violentamente contra el suelo.

El golpe provocó que el avión rebotara y se balanceara, mientras una de las ruedas se desprendía y rodaba hacia un costado de la pista. En el video se escuchan gritos y expresiones de sorpresa de quienes presenciaban el aterrizaje.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que la aeronave quedó inutilizada tras el aterrizaje forzoso y que los pasajeros debieron ser trasladados en autobús hasta la terminal.

Investigación en curso y condiciones climáticas

La FAA informó que abrió una investigación para determinar la causa del incidente. Hasta el momento, United Airlines no ha precisado el origen exacto de la falla mecánica.

En redes sociales, algunos usuarios especularon que el mal clima pudo influir, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que ese día se registraron vientos de hasta 56 millas por hora en Orlando.

La base de datos del sistema del espacio aéreo nacional indicó que hubo retrasos en vuelos de llegada y salida en el aeropuerto el día del incidente.

Antecedentes recientes

United Airlines ha enfrentado otros incidentes en los últimos meses. En septiembre de 2025, dos pasajeros resultaron heridos durante un aterrizaje de emergencia del vuelo 32, luego de que se reportara un supuesto incendio a bordo de una aeronave que cubría la ruta entre Japón y Filipinas.

Aunque posteriormente no se hallaron rastros de fuego, dos personas fueron trasladadas a un hospital con lesiones leves, según confirmó la aerolínea en ese momento.

