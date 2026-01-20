Sylvester Stallone impacta con su físico a los 79 años: “Cada año se vuelve más difícil”

Tremendo revuelo causó el actor Sylvester Stallone luego de reaparecer en redes sociales con una publicación en la que no solo evidenció su impresionante físico a los 79 años de edad, sino también reflexionó sobre lo difícil que ha sido mantener este ritmo de vida fitness gracias al paso del tiempo. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que el protagonista de historias como “Rambo” y “Rocky” colocó un video que lo deja ver en el gimnasio privado de su casa en Palm Beach tras concluir una de sus sesiones de ejercicio.

Durante el breve clip, el cual exhibe los brazos musculosos y tatuados del histrión, Stallone confesó que el gimnasio se ha convertido en su “santuario y templo”, pues es un espacio que ha moldeado su disciplina.

“Te sientes mejor físicamente, así tienes la fuerza para alcanzar tus objetivos sintiéndote seguro y listo para cualquier desafío“, declaró mientras posa frente al espejo y da un breve recorrido a su espacio “sagrado”.

“Cada año se vuelve más y más difícil, pero es por eso que tienes que esforzarte cada vez más. Sangre, sudor y lágrimas“, son las palabras con las que Sylvester Stallone acompañó la poderosa reflexión que recaudó más de 290 mil ‘me gusta’.

Como resultado de esta hazaña, cientos de internautas y fanáticos del actor se dieron a la tarea de compartir su testimonio sobre cómo los personajes a los que ha dado vida a lo largo de su carrera han servido como motivación para iniciar un estilo de vida saludable.

“Eres la persona que encendió la chispa en mí para hacer fitness hace 40 años… y ahora TODAVÍA inspirándome a nunca volver atrás. Mucha gratitud para ti, amigo. Me cambiaste a mí y a mi vida de formas que quizás nunca conozcas completamente“, escribió un usuario en la sección de comentarios.

Otros de los internautas expresaron: “¡Predicando con el ejemplo! ¡Te ves genial, Sly!”, “¡Una leyenda viviente! Exactamente la motivación que necesitábamos escuchar hoy!”, “Tendríamos suerte de parecernos a Sly a su edad” y “Tu actitud positiva es tan inspiradora”, por mencionar algunos.

