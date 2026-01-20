Un muerto y tres turistas heridas tras tiroteo en histórico restaurante de New Orleans

Un hombre murió y tres transeúntes resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido en el vestíbulo del histórico restaurante Dooky Chase’s, en New Orleans, informaron las autoridades. El pistolero permanece prófugo.

La superintendente de la Policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, explicó que el ataque ocurrió poco después de las 8:00 p. m. del viernes, cuando un joven que estaba siendo perseguido y baleado en la calle corrió hacia el vestíbulo del restaurante para intentar escapar.

Turistas heridas mientras esperaban mesa

El restaurante se encontraba lleno en ese momento y, debido a la cantidad de disparos, tres mujeres inocentes resultaron heridas por balas perdidas, detalló Kirkpatrick. Las víctimas eran turistas que esperaban mesa en el vestíbulo.

Dos de ellas eran amigas procedentes de Los Ángeles. Una recibió más de cinco impactos de bala y sufrió heridas de gravedad, por lo que fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos de traumatología y sometida a varias cirugías.

“Ha superado las intervenciones con éxito y permanecerá hospitalizada durante un par de semanas”, indicó la jefa policial.

La segunda turista de Los Ángeles también fue operada y se encuentra en condición estable. La tercera víctima, una mujer que visitaba la ciudad desde Florida, sufrió heridas leves y fue atendida y dada de alta pocas horas después.

Investigación en curso y recompensa

Las autoridades confirmaron que el joven asesinado era el objetivo del ataque, que parece corresponder a un tiroteo de represalia. La policía no descarta que el agresor haya actuado con otras personas.

Crime Stoppers Greater New Orleans ofrece una recompensa de $13,500 dólares por información que permita identificar y capturar al responsable.

“Sabemos que alguien vio algo. Entendemos el miedo, pero Crime Stoppers es clave porque no pedimos nombres, solo información”, afirmó Kirkpatrick.

Un símbolo cultural sacudido por la violencia

Dooky Chase’s es una institución de la cocina criolla, con más de 80 años de historia, y ha sido punto de encuentro de líderes de derechos civiles, músicos y figuras políticas. Los expresidentes Barack Obama y George W. Bush han visitado el restaurante, y Martin Luther King Jr. fue uno de sus comensales habituales.

El tiroteo ocurrió durante el fin de semana en honor a Martin Luther King Jr.

La familia Chase expresó su pesar en un comunicado: “Dooky Chase siempre ha sido un lugar de encuentro, cultura y cariño. Nos unimos en oración a todos los afectados por este incidente fortuito y trágico”.

“Estamos profundamente agradecidos por las muestras de amor y apoyo hacia nuestros huéspedes, personal, familia y nuestro histórico restaurante durante este momento difícil”, añadieron.

