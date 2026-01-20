Vizcarrondo, ex América, fue nombrado entrenador de Venezuela

Oswaldo Vizcarrondo dio este martes el paso más importante de su carrera fuera de las canchas al ser ratificado como seleccionador absoluto de Venezuela. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) oficializó su designación como parte del plan estratégico 2026-2034, luego de la salida del argentino Fernando “Bocha” Batista, quien no logró clasificar a la Vinotinto a su primer Mundial.

El anuncio fue realizado en rueda de prensa por el presidente de la FVF, Jorge Giménez, quien defendió la elección como una apuesta pensada a largo plazo. “Después de muchísimo tiempo debatiendo, logramos tomar la decisión correcta, no improvisada, no apresurada, no impuesta, de que nuestro director técnico de la selección nacional absoluta sea nuestro referente, nuestro líder, nuestro ídolo (…) nuestro querido Oswaldo Vizcarrondo”, afirmó el dirigente.

Vizcarrondo dejará atrás su condición de técnico interino, rol que había asumido en septiembre pasado tras la destitución de Batista, y encabezará un cuerpo técnico con nombres de experiencia internacional. Estará acompañado por el brasileño Cleber Xavier como primer asistente, el uruguayo Óscar Ortega como preparador físico y el colombiano Néstor Mario Marín como entrenador de porteros. “Esto no es un nombramiento, es un proyecto a largo plazo”, insistió Giménez.

A los 41 años, el exdefensor inicia su primera gran experiencia al frente de la selección mayor, luego de una etapa de formación en categorías juveniles. Dirigió a la sub-17 venezolana y logró clasificarla al Mundial de Catar, disputado en noviembre pasado, aunque el equipo quedó eliminado en la primera ronda tras caer ante Corea del Norte.

Del paso discreto por América al reto más grande de su carrera

Vizcarrondo debutó como futbolista profesional en 2001 y colgó las botas en 2021, tras dos décadas de trayectoria. Defendió las camisetas de Caracas, Lanús y Nantes, además de ser habitual convocado de la Vinotinto, con la que disputó cuatro ediciones de la Copa América: 2007, 2011, 2015 y 2016.

En México dejó un recuerdo particular por su breve y polémico paso por el América. Llegó al club azulcrema para el torneo Clausura 2012 como uno de los refuerzos más llamativos de ese mercado. Sin embargo, su estancia fue corta y con escaso protagonismo: apenas disputó 11 partidos, acumuló 774 minutos y marcó un solo gol antes de salir del equipo. Aquella etapa fue considerada por buena parte de la afición como uno de los fichajes más decepcionantes de ese periodo.

Hoy, más de una década después, el exzaguero se enfrenta al desafío mayor de su carrera deportiva. Su misión será reconstruir a una selección golpeada por el fracaso en las eliminatorias y devolverle competitividad a nivel continental, con la mira puesta en el próximo ciclo mundialista.

La decisión de la FVF sorprendió dentro y fuera de Venezuela, especialmente por tratarse de un técnico joven y con poca experiencia en selecciones mayores. Sin embargo, la dirigencia confía en su conocimiento del entorno y en su liderazgo como exreferente de la Vinotinto.



