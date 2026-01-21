Arrestan y destituyen a docente en West Virginia por presunto abuso de un menor de 16 años

Una maestra de escuela pública en el estado de West Virginia fue despedida de su cargo luego de ser arrestada y acusada de abuso sexual contra un menor, informaron autoridades educativas y policiales.

La docente fue identificada como Emily Joy Wise, de 38 años, quien fue detenida el 14 de enero por la Policía Estatal de Virginia Occidental, según reportó The Jackson Star Herald. De acuerdo con los registros carcelarios, enfrenta cargos por abuso sexual de un menor de 16 años, aunque los detalles específicos del presunto delito no han sido revelados.

Wise permanece recluida en la cárcel regional South Central, con una fianza fijada en $250,000 dólares.

Distrito escolar confirma despido inmediato

En un comunicado oficial, Jackson County Schools confirmó que Wise fue destituida de manera inmediata tras su arresto, el cual involucra lo que describieron como “acusaciones graves”.

El distrito explicó que, conforme al Código de West Virginia, cualquier empleado sujeto a una investigación por hechos que puedan poner en riesgo la salud, seguridad o bienestar de los estudiantes debe ser suspendido de forma inmediata, medida que fue aplicada tan pronto las autoridades educativas tuvieron conocimiento del caso.

“La Sra. Wise ya no es empleada del sistema escolar del condado de Jackson”, indicó el comunicado.

Notificación a autoridades educativas y cooperación con la policía

El distrito escolar informó además que, en cumplimiento de la ley estatal, la agencia de licencias del Departamento de Educación de West Virginia fue notificada formalmente sobre el arresto de la exdocente, al igual que se cumplieron todas las obligaciones de reporte obligatorio.

Las autoridades educativas señalaron que proporcionar información a la comunidad es necesario para garantizar la transparencia y evitar la propagación de rumores o especulaciones.

Jackson County Schools aseguró que la seguridad y el bienestar de los estudiantes siguen siendo su máxima prioridad y confirmó que está cooperando plenamente con la Policía Estatal de Virginia Occidental y la Oficina del Sheriff del condado de Jackson durante todo el proceso penal.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias del presunto abuso ni sobre la identidad de la víctima, cuya protección se mantiene bajo reserva conforme a la ley.

