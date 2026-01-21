Austin: el tiempo para hoy miércoles 21 de enero

Durante la mayor parte del día en Austin, Texas, se prevén cielos cubiertos. Se espera una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 54 grados Fahrenheit (12ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sur, que podría llegar a los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 46%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 2% para este día. La presión atmosférica media será de 1020.2 hPa, una medición que irá constante durante el día. El amanecer será a las 07:27 h y el atardecer será a las 17:58 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que se esperan más nubes que claros. Las temperaturas variarán entre los 59 y los 72 grados Fahrenheit (15 y 22ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos comprobar diariamente nuestro sitio.

No te pierdas las novedades del clima en Austin en https://laopinion.com/tema/clima-en-austin/.