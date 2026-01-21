“Hongos de la muerte” han causado en California 35 hospitalizaciones, 3 víctimas mortales y 3 trasplantes de hígado

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) actualizó su guía de salud del 5 de diciembre debido a que un brote de envenenamiento por amatoxina continúa propagándose en California.

Este brote está relacionado con la recolección y el consumo de hongos silvestres y ha causado graves daños hepáticos tanto en niños como en adultos, resultando en la muerte de tres adultos y en tres trasplantes de hígado hasta la fecha. El CDPH insta a los californianos a no recolectar ni consumir hongos silvestres, refiere en una comunicación oficial.

A este respecto, entre el 18 de noviembre y el 6 de enero, el Sistema de Control de Envenenamiento de California (CPCS) identificó 35 casos de hospitalización en el norte de California y la costa central, abarcando regiones desde Sonoma hasta San Luis Obispo. Las personas afectadas tienen entre 19 meses y 67 años e incluyen grupos familiares y casos individuales.

Tratamiento por intoxicación

El tratamiento médico por intoxicación por amatoxina fue proporcionado en los siguientes condados: Alameda, Contra Costa, Monterey, San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz y Sonoma.

La mayoría de los casos se encuentra en el área de la Bahía de Monterey y San Francisco, aunque el hongo de la muerte también se puede encontrar en todo el estado, especialmente junto a robles, otros árboles de madera dura y algunos pinos.

Información proporcionada por algunas de las personas afectadas indica que los “hongos de la muerte” se recolectaron en el norte y costa central de California, incluyendo parques locales, municipales y nacionales.

Proliferación de estos hongos

Advierten que el clima húmedo fomenta el crecimiento y recolección de hongos con consecuencias letales.

Las lluvias recientes en California contribuyeron al crecimiento generalizado de “hongos de la muerte”. El CDPH insta nuevamente a los californianos a no recolectar ni consumir hongos silvestres, ya que es alto el riesgo de intoxicación por amatoxina, potencialmente mortal.

Dado que estos hongos tóxicos se confunden fácilmente con hongos similares, que sí se pueden comer, se debe evitar su recolección. Hasta el 6 de enero, se han reportado 35 casos en relación con el brote, incluidas tres muertes de adultos y tres trasplantes de hígado.

Políticas de salud pública

El CDPH continúa coordinando con el CPCS y los socios de salud pública la investigación de casos, el seguimiento y el desarrollo de materiales de divulgación y educación. El CDPH publicó anuncios de servicio público (PSA), con la asistencia de la Agencia de Salud de San Luis Obispo. Estos PSA advierten al público sobre los riesgos de la búsqueda y recolección de hongos, durante esta temporada de alto riesgo cuando los “hongos de la muerte” son abundantes.

El CDPH también creó páginas web sobre hongos venenosos en inglés y español, un PDF en chino (PDF) con información importante de salud, folletos en inglés, español y chino y actualizaciones detalladas sobre el brote y recursos educativos adicionales.

Recomendaciones a los californianos

Evite recolectar y consumir hongos silvestres durante esta temporada de alto riesgo, cuando abundan los “hongos de la muerte”. Estos hongos siguen siendo venenosos, incluso después de cocinarlos, hervirlos, congelarlos o secarlos.

incluso después de cocinarlos, hervirlos, congelarlos o secarlos. Compre hongos en supermercados y minoristas confiables y tenga cuidado si se los compra a vendedores ambulantes.

Mantenga a los niños y a las mascotas alejados de los hongos silvestres.

Busque ayuda de inmediato si usted o alguien que conoce ha consumido un hongo venenoso. Llame a la línea directa del CPCS: 1-800-222-1222. No espere a que aparezcan los síntomas. El tratamiento es más difícil una vez que estos aparecen.

Los síntomas iniciales, como diarrea acuosa, náuseas, vómitos, dolor abdominal y deshidratación, pueden presentarse entre 6 y 24 horas después de haber comido estos hongos tóxicos y suelen desaparecer en un día. Sin embargo, esta breve mejoría puede ser engañosa, ya que los pacientes aún pueden desarrollar daño hepático grave o mortal entre 48 y 96 horas después de haberlos comido.

Recomendaciones a los profesionales de salud

Aconseje a los residentes que eviten recolectar y comer hongos silvestres durante esta temporada de alto riesgo, cuando abundan los “hongos de la muerte”. Comparta materiales educativos sobre los hongos de la muerte con sus comunidades.

Evalúe si los hongos de la muerte se están reproduciendo en su zona. Las sociedades micológicas regionales y locales, como la Asociación Micológica Estadounidense, pueden ser recursos útiles.

Trabaje con socios locales para reducir la exposición mediante la publicación de avisos en espacios públicos donde se puedan encontrar estos hongos, incluidos los parques del condado y de la ciudad, y coordine con veterinarios y servicios de salud animal.

Para obtener la información más reciente sobre envenenamiento por hongos silvestres, visite el Sistema de Control de Envenenamiento de California o la página del CDPH sobre Hongos Silvestres Venenosos.

