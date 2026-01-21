Hoy arranca regla que prohíbe a más de 300,000 inmigrantes legales ingresar a Estados Unidos

WASHINGTON.- A partir de este 21 de enero de 2026 entra en vigor la nueva regla del Departamento de Estado que impedirá el ingreso de más de al menos 324,000 inmigrantes legales, incluidos niños, de 75 países.

“La congelación se mantendrá vigente hasta que EE.UU. pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraigan riqueza del pueblo estadounidense”, dice la orden del gobierno del presidente Donald Trump.

Según un análisis del Cato Institute, esto afectará a 324,000 personas que tienen procesos legales para ingresar a Estados Unidos, como una Green Card.

Esta prohibición se suma a prohibiciones anteriores que ya impedían el trámite de visas de Residencia Legal Permanente para 40 países, lo que representa uno de cada cinco inmigrantes legales.

Ahora se incluyen principalmente naciones de África, pero también a Colombia, Brasil, Guatemala y Nicaragua. Anteriormente se sumó a Cuba y Venezuela.

“Esta nueva prohibición eleva el número de nacionalidades prohibidas a 93, el 42% de las existentes en el mundo, y la población total vetada a casi la mitad de quienes inmigraron legalmente desde el extranjero en 2024”, indica el reporte del Cato Institute.

El análisis cita un memorando del Departamento de Estado obtenido por Fox News, donde no hay excepciones a la nueva política.

Las restricciones ahora afectan a países de todas las regiones del mundo, incluidas Rusia y varios países de Asia, África y Oceanía.

“Los países africanos son los más representados en la lista, con 39 nacionalidades afectadas, aproximadamente el 70% de las nacionalidades africanas”, se agrega.

Destaca que justamente esas nacionalidades africanas representan una mayor proporción de solicitantes de visas de inmigrante con casi el 90% de los solicitantes.

“En total, 324,000 inmigrantes legales serían vetados por la política, lo que representa el 48% de los inmigrantes legales”, especifica el reporte del Cato Institute.

Al menos 71,844 ciudadanos estadounidenses no podrán reunirse con sus parejas e hijos bajo la nueva regla. Lo mismo aplicará para 31,272 personas con Green Card.

Tampoco 61,539 estadounidenses podrán reunirse con sus padres, mientras 55,414 tendrán prohibida la entrada de otros miembros de la familia, como hermanos.