ITC investiga al Apple Watch por posible infracción de patentes en su función de detección de caídas

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) abrió una investigación para determinar si la detección de caídas del Apple Watch infringe patentes de la empresa UnaliWear. La acusación no se limita a Apple, porque UnaliWear también apunta a otros relojes inteligentes con funciones parecidas, como modelos de Samsung, Google y Garmin.

La ITC entra al juego: qué puede significar para Apple

La ITC es una agencia de Estados Unidos que, entre otras cosas, investiga casos donde una empresa acusa a otra de traer al país productos que violan patentes. En este caso, la investigación se basa en la Sección 337, una regla que se usa cuando se denuncia la importación y venta de productos que supuestamente infringen derechos de propiedad industrial.

Esto importa porque, si la ITC le da la razón a quien denuncia, puede tomar medidas que afectan directamente la disponibilidad del producto en el mercado estadounidense. No es un simple “llamado de atención”: es el tipo de proceso que puede terminar complicando ventas, lanzamientos y hasta la presencia de un dispositivo en tiendas.

Además, el Apple Watch ya venía de años movidos por disputas relacionadas con funciones de salud, incluyendo conflictos con AliveCor y Masimo. De hecho, el pleito con Masimo llegó a provocar un veto de importación del Apple Watch en Estados Unidos, aunque Apple luego consiguió revertir ese veto, y el conflicto seguía en curso.

¿Qué reclama UnaliWear y por qué salpica a varias marcas?

UnaliWear, una empresa con sede en Texas, presentó la queja que detonó esta investigación. La acusación va dirigida a “relojes electrónicos con capacidad de detectar cuando un usuario ha sufrido una caída, y sus componentes”, lo que en la práctica incluye varios relojes inteligentes del mercado, no solo el de Apple.

El punto central es la función de detección de caídas: UnaliWear dice que estas funciones en distintos dispositivos violan múltiples patentes. En los documentos mencionados se habla específicamente de dos patentes de Estados Unidos: la número 10,051,410 y la 10,687,193.

También se menciona que UnaliWear asegura cumplir con un requisito importante: demostrar que existe una “industria” relacionada dentro de Estados Unidos, un elemento necesario para que la ITC avance con este tipo de casos. Dicho en fácil: no basta con decir “me copiaron”, también hay que demostrar que el caso tiene base para ser tratado por esta vía.

Lo que podría pasar: bloqueos y freno de ventas

UnaliWear está pidiendo dos cosas concretas a la ITC: que se prohíba la entrada a Estados Unidos de los relojes acusados y que se frene la venta de los dispositivos presuntamente infractores que ya estén dentro del país. En términos simples, busca un escenario donde los productos señalados no puedan seguir llegando y, además, no puedan seguir vendiéndose como si nada.

Este tipo de medidas no sería algo “nunca visto” y el ejemplo más claro fue el caso de Masimo ya mostró que una investigación de la ITC puede terminar en un veto de importación para el Apple Watch. Por eso, aunque el caso apenas empieza, el impacto potencial es grande: no solo por Apple, sino porque la detección de caídas se volvió una función común en el mundo de los relojes inteligentes.

Los señalados en la investigación tienen 20 días para responder a las acusaciones, según el documento de la ITC. Si no contestan a tiempo, podrían perder el derecho a defenderse en esta etapa y el proceso puede avanzar con consecuencias más duras.

