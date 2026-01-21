Los 15 errores más comunes al usar los asientos de seguridad para niños y cómo evitarlos





Instalar incorrectamente el asiento para auto de tu hijo lo hace menos seguro en caso de un choque. Aquí te explicamos cómo corregir algunos de los errores más comunes al instalarlo.

Incluso errores aparentemente menores en la instalación del asiento de auto pueden hacer que el asiento de tu hijo sea menos seguro. Los expertos de Consumer Reports comparten problemas comunes y soluciones fáciles.

By Emily A. Thomas, PhD

La mayoría de los conductores que transportan niños piensan que su asiento de seguridad para auto o asiento infantil están instalados correctamente. Pero casi la mitad de las instalaciones presentan algún fallo, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA). Si los asientos no están sujetos correctamente, pueden soltarse en caso de colisión e incluso durante la conducción normal, con el consiguiente riesgo de lesiones o algo peor.

“El propósito del asiento de auto de tu hijo es mantenerlo sujeto y absorber las fuerzas del impacto para reducir el riesgo de lesiones”, afirma Michael Bloch, quien colabora en la dirección de pruebas de asientos de auto en Consumer Reports. “Cuando el asiento de seguridad para niños está instalado de forma segura en el vehículo, mantiene una conexión firme con este y el niño puede beneficiarse de los sistemas de gestión de impactos del vehículo”.

Consumer Reports realiza pruebas rutinarias de asientos infantiles en tres aspectos: protección contra colisiones, facilidad de uso y facilidad de instalación en distintos vehículos. Nuestras clasificaciones de asientos para el auto pueden ayudarte a explorar las muchas opciones disponibles en el mercado, pero realmente el asiento para el automóvil más seguro siempre será el que se instala y se usa correctamente y en todo momento.

Para ayudar a los conductores a sujetar correctamente a sus hijos, hemos identificado algunos errores comunes y cómo solucionarlos.

Los errores más comunes al instalar el asiento de auto

Incluso errores aparentemente menores al instalar el asiento de auto pueden hacer que el asiento de tu hijo sea menos seguro. Los ejemplos de la izquierda muestran lo que no debes hacer, mientras que las imágenes de la derecha muestran la técnica adecuada.

El problema: El asiento no está instalado de forma segura

Solución: No dejes más de 1 pulgada de movimiento hacia delante y hacia atrás y de lado a lado cuando apliques presión en la trayectoria del cinturón. Un asiento que se mueve demasiado puede resultar inseguro.

El sistema de anclajes y correas inferiores para niños (LATCH) fue diseñado para que sea más fácil y seguro para los cuidadores instalar los asientos de seguridad, y ahora es estándar en los vehículos fabricados después de 2002. Puedes instalar el asiento de seguridad de tu hijo usando el sistema LATCH o el cinturón de seguridad del vehículo, aunque debes elegir solo un método de instalación, no ambos (a menos que tanto el manual del propietario de tu vehículo como el manual del propietario del asiento de seguridad especifiquen el uso de ambos, pero esto es poco común).

Independientemente de si estás usando sujetadores LATCH o el cinturón de seguridad del vehículo, la instalación debe tener menos de 1 pulgada de movimiento hacia adelante y hacia atrás y de lado a lado al tirar de la trayectoria del cinturón. Si lo instalas con el cinturón de seguridad del vehículo, asegúrate de consultar el manual del propietario para saber cómo ajustar correctamente el cinturón de seguridad.

También es importante saber que los anclajes inferiores del sistema LATCH tienen un límite de peso de 65 libras. Por lo tanto, si bien el sistema LATCH puede ser más práctico que la instalación con cinturón de seguridad, deberás cambiar a la instalación con cinturón de seguridad una vez que el peso combinado de tu hijo y su asiento de auto alcance este límite.

El problema: Ángulo de reclinación incorrecto en los asientos orientados hacia atrás

La solución: Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante para ajustar el reclinado de los asientos orientados hacia atrás, la mayoría tienen indicadores incorporados que facilitan verificar si el ángulo de reclinación es correcto, y el ángulo puede variar según la edad de tu hijo. Si los asientos están demasiado erguidos, la cabeza del bebé puede caer hacia delante y obstruir su respiración. Si se reclina demasiado, puede reducirse la capacidad de los asientos para proteger al niño en caso de accidente.

“Las cabezas de los bebés son grandes y sus cuellos aún no son lo suficientemente fuertes como para sostenerlas”, explica Bloch. “Un asiento de seguridad demasiado vertical puede hacer que la cabeza del bebé se incline hacia adelante y obstruya su respiración. Un asiento de seguridad demasiado reclinado puede aumentar el riesgo de lesiones”.

El problema: La orientación del asiento no coincide con la trayectoria del cinturón

La solución: Usa la guía del cinturón correcta para la orientación de instalación de tu asiento. La abertura del asiento que permite pasar el cinturón se llama guía del cinturón. Algunos padres pueden no saber que los asientos de auto convertibles o todo en uno tienen dos guías de cinturón separadas: una para la instalación orientada hacia atrás y otra para la orientación hacia adelante. “Las instalaciones con una guía del cinturón incorrecta impiden que el asiento de auto se conecte al vehículo de la forma más segura posible y no aprovechan al máximo los sistemas de gestión de impactos del vehículo”, afirma Bloch.

Consulta el manual del asiento de auto y las etiquetas del asiento para asegurarte de que estás usando la trayectoria correcta del cinturón. Confundir las trayectorias puede significar que el asiento no esté seguro o que no funcione como debería en caso de accidente.

El problema: Olvidarse de usar el anclaje superior en los asientos orientados hacia adelante

La solución: Fija siempre la correa superior del asiento infantil a los anclajes superiores del vehículo, que se encuentran en la bandeja trasera, el respaldo o en algún lugar del maletero. Comprueba el símbolo de la correa superior al localizarlos. Este paso debe realizarse tanto si el asiento se instala con los anclajes inferiores como con el cinturón de seguridad.

Las correas de sujeción superiores no solo son fáciles de usar, sino que también mejoran la seguridad. “Las correas de sujeción superiores ayudan a reducir el movimiento hacia adelante del asiento de auto, lo que puede reducir el riesgo de que el niño se golpee la cabeza contra las superficies duras del vehículo”, afirma Bloch.

Las investigaciones sobre el uso indebido de los asientos de auto realizadas por el Instituto de Investigación del Transporte de la Universidad de Michigan también sugieren que, hasta cierto punto, el uso de una correa de sujeción superior puede ayudar a mitigar los efectos de otros usos indebidos, como un arnés o una instalación flojos.

Los errores más comunes al sujetar a tu hijo en el asiento de auto

Una instalación correcta es fundamental, pero también es posible que el uso incorrecto del asiento de auto de tu hijo lo haga menos seguro. Las siguientes fotos muestran lo que no debes hacer (izquierda) y lo que debes hacer (derecha) al sujetar al niño en un asiento de auto.

El problema: El arnés está demasiado suelto

La solución: Ajusta el arnés lo suficiente para que no puedas pellizcar ninguna parte de la correa con tus dedos en los hombros de tu hijo. El arnés del asiento del auto es el sistema de cinco puntos de las correas de un asiento infantil o convertible (cuando tu hijo pase a un asiento elevador, se sujetará con el cinturón de seguridad del vehículo). Estas correas del arnés se pueden apretar o aflojar; un arnés flojo puede hacer que tu hijo se mueva fuera de la protección del asiento durante un accidente.

Al ajustar las correas, comprueba también que estén planas y uniformes; las correas desiguales o torcidas pueden aumentar el riesgo de lesiones en caso de un choque.

El problema: Altura incorrecta del arnés en los asientos orientados hacia atrás

La solución: En los asientos orientados hacia atrás, el arnés debe colocarse a la altura de los hombros o ligeramente por debajo de ellos. Es posible que hayas notado algunas ranuras para reenhebrar el arnés en la parte trasera del asiento, por donde pasan las correas. De la misma forma que el arnés no debe quedar demasiado suelto, también debe estar colocado a la altura correcta. Una posición correcta del arnés optimiza la capacidad de protección del asiento en caso de accidente.

Si el arnés no está a la altura de los hombros del niño o por debajo, deberás mover las correas para alternar las ranuras de reenhebrado y lograr un ajuste correcto.

El problema: Altura incorrecta del arnés en los asientos orientados hacia adelante

La solución: Necesitarás verificar la altura del arnés nuevamente una vez que cambies a tu hijo a la posición orientada hacia adelante. Para los asientos orientados hacia adelante, el arnés debe ajustarse para que quede a la altura de los hombros o ligeramente por encima de ellos. La posición correcta del arnés optimiza la capacidad de protección de los asientos en caso de accidente.

El problema: El clip pectoral está demasiado bajo o demasiado alto

La solución: El clip pectoral es el pequeño posicionador en el centro del arnés del asiento del auto y siempre debe estar a la altura de las axilas del niño. Su función es mantener el arnés en la posición correcta en caso de accidente. “Los clips de pecho están diseñados para preposicionar el arnés correctamente sobre los hombros del niño”, explica Bloch. “Cuando está demasiado bajo, aumenta el riesgo de expulsión”. Si se coloca demasiado alto, el clip de pecho podría lastimar la garganta o el cuello del niño en caso de accidente.

El problema: El uso de fundas, mantas y cojines no homologadas

La solución: No utilices fundas, protectores, mantas ni almohadillas no aprobados.

Existen numerosos accesorios de terceros para asientos de auto en el mercado, pero es fundamental usar únicamente fundas, mantas u almohadillas aprobados por el fabricante de tu asiento. Estos artículos han sido sometidos a pruebas de choque con los asientos para cumplir las normas.

“Muchas fundas y almohadillas vendidas por empresas externas se consideran productos de posventa, lo que significa que no han sido probados para su uso en todas los asientos de auto y podrían afectar su rendimiento de seguridad”, afirma Jessica D’Argenio Waller, MS, CNS, LDN, CPST y reportera de contenido sobre bebés en Consumer Reports. Si tienes preguntas sobre qué es seguro usar con el asiento de auto de tu hijo, puedes comunicarte con el servicio de atención al cliente de la empresa, añade.

Otros errores comunes en los asientos de auto

Además de instalar y usar el asiento de auto de tu hijo correctamente en todo momento, evita estos otros errores comunes. Aunque algunos parezcan insignificantes, pueden afectar la seguridad de tu hijo en caso de accidente.

Usar un asiento de auto vencido

Muchas familias conservan los asientos de auto para los hermanos menores, pero es importante verificar que el asiento no haya caducado antes de dárselo a un hermano o amigo. “Es importante mirar la fecha de caducidad del asiento y respetarla, ya que las piezas pueden degradarse o desgastarse, lo que significa que un asiento viejo no brindará el mismo nivel de protección que un modelo más nuevo”, dice Waller. Si no encuentras la fecha de caducidad en la etiqueta de fabricación, lee el manual del usuario del asiento de auto o haz los cálculos según la fecha de fabricación; la mayoría de los asientos tienen una vida útil de entre seis y diez años.

No quitar un asiento de seguridad después de un accidente

Los asientos para el automóvil ya no se consideran seguros si han sufrido un accidente moderado o grave. “Las fuerzas increíblemente fuertes que actúan durante una colisión pueden ejercer presión sobre el asiento y comprometer su integridad estructural”, comenta Waller. “Eso podría afectar su capacidad para proteger a tu hijo en un futuro accidente”.

Es posible que puedas quedarte con un asiento para el automóvil después de un accidente menor, que la NHTSA define como aquel en el que el asiento no sufrió daños visibles, el vehículo pudo alejarse del lugar del accidente, la puerta más cercana al asiento del automóvil no sufrió daños, ningún pasajero sufrió lesiones y las bolsas de aire no se desplegaron. Si algo de lo anterior ocurrió durante un choque, se debe retirar el asiento por la seguridad de tu hijo.

“Aunque no se observen daños, podría haber grietas finas en la carcasa del asiento, que podrían pasar desapercibidas incluso para un técnico de seguridad de pasajeros”, dice Waller. “Es recomendable consultar el manual del asiento para obtener información de seguridad después de un accidente y contactar con el departamento de atención al cliente del fabricante si tienes alguna pregunta o si el manual no te aclara qué debes hacer a continuación”.

Antes de deshacerte de un asiento de auto después de un accidente, desmóntalo por completo, retira todas las telas, arneses y hebillas, y márcalo con la leyenda “No usar”; no querrás que desconocidos piensen que es un regalo que pueden usar de manera segura. Y asegúrate de consultar primero con tu compañía de seguros para ver si cubre el costo de un asiento de auto de reemplazo, dice Waller.

No registrar tu asiento de auto

Los padres pueden pasar por alto fácilmente las alertas importantes de seguridad y retiradas del mercado. Lo mejor es registrar tu asiento de auto para recibir notificaciones sobre cualquier retirada del mercado. Puedes hacerlo en el sitio web de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. También puedes consultar información sobre retiradas del mercado en el sitio web de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC), la agencia federal que supervisa miles de productos para el hogar, ingresando la marca y el modelo de tu asiento.

Poner a tu bebé un abrigo acolchado en el asiento de auto

Como norma, no debes colocar acolchado adicional entre el asiento y tu hijo, ni entre tu hijo y las correas del arnés, ni siquiera abrigos gruesos. “Es mejor vestir a tu hijo con capas ligeras si va a viajar en el asiento de auto, incluso en invierno”, dice Waller. “Ponerle un abrigo de invierno o un traje de nieve voluminoso añade demasiado acolchado entre su cuerpo y el arnés, lo que se comprimirá drásticamente en caso de accidente. Esto puede significar que el arnés quede demasiado suelto para sujetarlo eficazmente”.

En su lugar, abrocha a tu hijo el arnés del asiento y cúbrele ligeramente con una manta abrigada, por fuera del arnés. “Esto puede ayudar a mantenerlo abrigado, sin afectar la protección que ofrece el arnés”, dice Waller.

Cambiar a un asiento de auto orientado hacia adelante demasiado pronto

Puede ser tentador cambiar el asiento convertible o todo en uno orientado hacia atrás de tu hijo a la posición orientada hacia adelante una vez que cumple 2 años. Sin embargo, los niños están más protegidos cuanto más tiempo viajen orientados hacia atrás, ya que es más probable que sufran lesiones graves en la cabeza y el cuello cuando cambian a la posición orientada hacia adelante demasiado pronto.

“Cambiar a un asiento de auto orientado hacia adelante antes de que tu hijo alcance el límite de altura o peso adecuados, puede aumentar el riesgo de lesiones en caso de accidente”, afirma Waller. “Los datos demuestran que la posición más segura para que los niños pequeños viajen en un vehículo es orientada hacia atrás, lo que ayuda a mitigar mejor las fuerzas del impacto en caso de choque”.

Según la Academia Estadounidense de Pediatría y la NHTSA, los niños deben permanecer orientados hacia atrás hasta que alcancen el límite máximo de peso o altura del fabricante (lo que ocurra primero). Estos límites varían, pero generalmente están entre 40 y 50 libras, peso que muchos niños no alcanzan hasta los 3 o 4 años.

Cambiar a un asiento elevador demasiado pronto

También deberías esperar lo máximo posible antes de cambiar a un asiento elevador con respaldo alto y ajuste del cinturón de seguridad. “Cambiar a un asiento elevador demasiado pronto podría significar que tu hijo no se beneficie de un cinturón de seguridad del vehículo correctamente colocado”, dice Waller. “CR recomienda mantener a tu hijo en un asiento con arnés orientado hacia adelante hasta que supere los límites de altura o peso de ese asiento”.

Antes de hacer el cambio, también deberías considerar si tu hijo puede permanecer sentado correctamente durante el viaje en coche sin un arnés que lo mantenga en su lugar, añade. “En un asiento elevador, tu hijo depende totalmente de la posición del cinturón de seguridad para protegerse en caso de accidente. Debe estar en la posición correcta para que funcione”.

Algunos niños también pueden beneficiarse de un asiento elevador con arnés, que utiliza un arnés de cinco puntos en lugar del cinturón de seguridad del vehículo. Estos asientos pueden ser una opción especialmente buena para los niños que tienen dificultades para mantener el cinturón de seguridad correctamente colocado sobre el pecho y las caderas.

Qué hacer si necesitas ayuda con la instalación del asiento de auto

Instalar un asiento de auto puede ser complicado, especialmente si es la primera vez. El manual del usuario del asiento debería responder a la mayoría de tus preguntas, y es recomendable guardarlo con el asiento para futuras consultas. Muchos asientos tienen una ranura específica para colocar el manual cuando el asiento está en uso, así siempre está a mano. Pero si tienes dificultades para entender el manual del producto o no logras colocar el asiento de tu hijo correctamente, contacta con un técnico certificado en seguridad de niños pasajeros (CPST) o visita un centro de revisión de asientos de auto en tu zona para obtener ayuda.

Estos técnicos pueden asegurarse de que el asiento de tu hijo esté instalado correctamente y te mostrarán cómo colocar el arnés y el clip del pecho adecuadamente, a menudo de forma gratuita. Puedes encontrar un centro de inspección cercano a ti a través del directorio de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras o consultar Safe Kids Worldwide para encontrar un técnico local.

Obtén más información sobre cómo CR prueba los asientos para automóviles

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 4 de agosto de 2023. Desde entonces, se ha actualizado para reflejar las regulaciones y estándares de seguridad que han cambiado con los asientos de auto.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.