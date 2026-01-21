María Corina Machado defiende entregar su medalla Nobel de la Paz a Donald Trump

La líder opositora venezolana María Corina Machado defendió este miércoles la decisión de entregar su medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su reciente visita a la Casa Blanca. Machado aseguró que el gesto simboliza un agradecimiento por el apoyo de Trump a la libertad del pueblo venezolano.



“Ya dije lo que quise decir y lo que significa para el pueblo venezolano presentarle al presidente Trump nuestra gratitud por lo que ha hecho”, declaró Machado al ser entrevistada en el Capitolio tras su encuentro con legisladores estadounidenses.

Reunión con legisladores y mensaje político

Previo a defender su gesto, Machado se reunió con legisladores en el Capitolio, donde hizo un llamado para que las Américas estén libres del comunismo. En ese contexto, afirmó que tras la liberación de Venezuela seguirá trabajando por una Cuba libre y una Nicaragua libre, en referencia a otros gobiernos de la región.



“Este es un momento histórico y no estaríamos aquí si no fuera por el compromiso, la resiliencia, la generosidad y el coraje del pueblo venezolano”, añadió Machado, destacando también el papel de Trump y de miembros del Congreso en su lucha.

El gesto que generó debate internacional

Machado entregó la medalla a Trump durante una reunión privada en la Casa Blanca, acompañando el acto con palabras de agradecimiento por lo que ella definió como la “acción decisiva” del presidente estadounidense para apoyar la libertad de Venezuela. Más tarde, Trump publicó imágenes de sí mismo sosteniendo la medalla enmarcada junto a Machado en la Oficina Oval.



El acto provocó críticas internacionalmente. El Comité Nobel noruego aclaró que, si bien la medalla física puede cambiar de manos como objeto, el honor del Premio Nobel de la Paz permanece ligado al ganador original y no puede ser transferido ni compartido oficialmente.

Críticas políticas en Estados Unidos

La entrega de la medalla también generó objeciones en Estados Unidos. Figuras políticas calificaron el gesto como inusual o inapropiado, señalando que Trump aceptó la medalla aunque él mismo no sea el laureado oficial del premio.



Trump, quien en el pasado ha expresado su deseo de ganar un Nobel de la Paz, agradeció públicamente el gesto y lo describió como un acto de respeto mutuo, aunque también ha continuado abordando otros temas diplomáticos y estratégicos de su gobierno.

