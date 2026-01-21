Quiénes son los narcos que México entregó de forma masiva a EE.UU. recientemente

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum concretó un nuevo traslado masivo de criminales hacia Estados Unidos, donde enfrentan cargos federales por delitos relacionados principalmente con el tráfico de drogas.

En esta ocasión fueron enviados 37 delincuentes que se encontraban recluidos en distintos centros penitenciarios del país, incluido el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Con este operativo, el número total de presuntos narcotraficantes entregados a autoridades estadounidenses durante la actual administración ascendió a 92.

En ese traslado se incluyó a cinco perfiles considerados prioritarios por autoridades de ambos países, por sus presuntas operaciones criminales. Se trata de líderes regionales, jefes de sicarios y operadores financieros señalados por tráfico de drogas, homicidio y lavado de dinero.

Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, detenido el 3 de febrero de 2025 en Nuevo Laredo durante un operativo federal, era señalado como el segundo hombre en importancia dentro de la estructura del Cártel del Noreste y como coordinador de células armadas responsables de ataques contra fuerzas de seguridad.

Autoridades federales lo vinculan con homicidios, extorsiones y agresiones a militares, además de haber sido sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos por su papel en actividades criminales transnacionales.

Esta mañana fueron trasladadas a #EEUU 37 personas privadas de la libertad en distintos centros penitenciarios del país



Entre ellos



👉 Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del “Cártel del Noreste. Fue trasladado a San Antonio, Texas.



👉 Pedro Inzunza… pic.twitter.com/S6AlNqpDLJ — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) January 20, 2026

Otro de los nombres centrales es Pedro Inzunza Noriega, conocido como “El Señor de la Silla” o “El Sagitario”, un histórico operador de la facción de los Beltrán Leyva y considerado pieza clave en la producción y tráfico de drogas sintéticas.

Capturado el 31 de diciembre de 2025 en Culiacán, Sinaloa, Inzunza Noriega fue señalado por Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y lavado de dinero, y es padre de Pedro Inzunza Coronel, alias “El Pichón”, abatido por fuerzas federales meses antes.

En la lista también figura Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1”, uno de los principales jefes operativos del Cártel Jalisco Nueva Generación y fundador del grupo armado conocido como Los Deltas.

Detenido de manera definitiva en diciembre de 2025 en Zapopan, Jalisco, Gómez Núñez es vinculado con múltiples hechos de violencia de alto impacto, incluidos atentados contra funcionarios y el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ocurrido en 2020.

Daniel Alfredo Blando Joo, alias “El Cubano”, es otro de los internos entregados.

Considerado un operador logístico del Cártel de Sinaloa, coordinaba la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, además de manejar recursos financieros de la organización.

Además, era un objetivo prioritario del FBI por su presunta participación en el tráfico internacional de estupefacientes.

La única mujer incluida en este traslado es María del Rosario Navarro Sánchez, conocida como “La Señora” o “La Chayo”, identificada como operadora logística de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Arrestada en mayo de 2025 en Jalisco, es señalada por coordinar el tráfico de armas, explosivos y recursos financieros, así como por facilitar rutas para el contrabando de drogas, dinero y personas hacia Estados Unidos.

Sigue leyendo:

– “El Piyi”, el exjefe de seguridad de Los Chapitos que ya duerme en una celda de EE.UU.

– “El Cuini”, el líder del CJNG que evitó su traslado a EE.UU. desde 2016 y finalmente perdió.