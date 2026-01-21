Senador de Utah exige la ejecución pública del presunto asesino del activista Charlie Kirk

Mike Lee, senador de Utah, pidió que —en caso de ser encontrado culpable— el presunto asesino del activista Charlie Kirk, sea ejecutado en público y así sentar un histórico precedente.

El 10 de septiembre del año pasado, mientras participaba en un evento efectuado en la Universidad del Valle de Utah, Charlie Kirk, activista conservador y aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo.

Un video capturó el momento en que el hombre de 31 años se tambaleó después de ser impactado por las balas de un arma de fuego mientras un grupo de personas salía huyendo tratando de evitar ser alcanzadas por más balas.

Después de un arduo operativo, el 12 de septiembre, gracias a la colaboración de un afligido padre denunciando a su hijo, un grupo de agentes del FBI arrestó a un joven de 22 años conocido como Tyler Robinson a quien responsabilizó del incidente.

De inmediato, Spencer Cox, gobernador de Utah, se comprometió a castigar con severidad al responsable del atentado en contra del cofundador de la organización política de derecha Turning Point USA.

“Los responsables responderán plenamente por sus actos. La violencia no tiene cabida en nuestra vida pública”, escribió en la plataforma X.

Tyler Robinson es señalado como el presunto responsable de haberle quitado la vida al activista Charlie Kirk. (Crédito: Oficina del Gobernador de Utah vía AP)

Esta semana, Erika Kirk, viuda del activista, presentó documentos judiciales solicitando un juicio rápido, pues argumenta que los abogados a cargo de la defensa de Tyler Robinson han empleado tácticas dilatorias para retrasar la sentencia del presunto asesino.

“Nadie creía más en la importancia de la Constitución de Estados Unidos que Charlie Kirk (…) Y aunque la Constitución garantiza a los acusados muchos derechos, no les garantiza el derecho a causar demoras indebidas”, escribió Jeffrey A. Neiman, abogado de la familia Kirk.

A partir de dicho posicionamiento, el senador Mike Lee publicó un mensaje en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, exigiendo que la persona responsable de haberle quitado la vida a Charlie Kirk sea ejecutado ante los ojos de la ciudadanía.

“Ejecuten a Tyler Robinson. En público. Tyler Robinson ejecutó públicamente a Charlie Kirk. Tyler Robinson debería ser ejecutado públicamente”, expresó.

Actualmente, Robinson permanece preso en una cárcel de condado en Utah en espera de conocer su destino.

