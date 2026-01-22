Adal Ramones anuncia la cancelación de la gira “Enrollados”

Vaya polémica se desató en redes sociales luego de que el conductor y productor mexicano Adal Ramones confirmara la cancelación definitiva de la gira de reencuentro de Otro Rollo, la cual estaba programada para dar inicio a finales de este mes de enero.

A través de un comunicado difundido desde su cuenta oficial de Instagram, el presentador de “La Granja VIP” lamentó que dicho proyecto haya tenido ese desenlace después de varios intentos por rescatarlo junto a su equipo.

“Siempre mantuve la esperanza de rescatar este proyecto, al que le pusimos todo el corazón y empeño, y que deseaba ver cristalizado en cada una de las ciudades de este tour. Sin embargo, a pesar del desgaste emocional y físico, no fue posible lograrlo“, expresó en su mensaje.

Bajo esta misma tesitura, Adal Ramones explicó que la cancelación se vio motivada por la falta de claridad por parte de las empresas promotoras del evento.

“Lamentablemente, existió descuido y un exceso de confianza, particularmente en la falta o escaso seguimiento de la publicidad, así como fallas de logística que las propias empresas han reconocido. Estos factores nos han llevado a la situación actual”, añadió dentro del comunicado.

A pesar de este trago amargo, el famoso de 64 años aseguró haber vivido una gran experiencia durante la preparación del show junto a sus colegas en escena: Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Eduardo España.

“Me sentí profundamente feliz de colaborar con el equipo de escritores, vestuario y música original (…) Todo estaba pensado para llevarles un gran espectáculo de comedia; en ese aspecto, lo teníamos completamente trabajado y resuelto. La lectura con el elenco fue divertida y ya soñábamos con reencontrarnos con ustedes en cada ciudad”, destacó.

Para finalizar, Adal Ramones informó al público que las dos empresas responsables del espectáculo (One y Music Vibe) se comprometieron a reembolsar el monto total de los boletos a todos los compradores: “Lamento profundamente que un gran sueño que todo el equipo de Otro Rollo tenía con esta gira se esté cancelando de manera definitiva”, sentenció.

Yordi Rosado y Gaby Platas reacciona a la cancelación del show en vivo de “Otro Rollo”

Por su parte, el co-productor y miembro del elenco, Yordi Rosado, abordó el tema con un comunicado propio en el que afirmó que su equipo legal se ha involucrado en el tema, no sin antes manifestar su apoyo total a sus compañeros de escena.

“Haremos todo lo que esté en nuestras manos para esclarecer esta situación a la brevedad por el respeto que todos ustedes merecen. Lamento profundamente lo ocurrido, pues al igual que ustedes estábamos verdaderamente emocionados”, complementó.

Mientras tanto, la actriz Gaby Platas reveló más detalles sobre la ola de irregularidades que se habrían presentado desde la parte logística de show: “Durante el proceso surgieron diversas irregularidades, principalmente la falta de comunicación con mi agencia y conmigo. Estas inquietudes fueron compartidas con mis compañeros; el Sr. Adal Ramones me expresó que una de las empresas involucradas era de su total confianza”, resaltó.

Sin embargo, esta falta de comunicación terminó por hacerla salir del proyecto: “Públicamente se anunció que el 20 de enero se informarían nuevas fechas, estas fueron enviadas al elenco hasta la tarde del 19, señalando además que todos estábamos de acuerdo, lo cual no era cierto”, concluyó en su anuncio.

