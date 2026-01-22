Austin: el tiempo para hoy jueves 22 de enero

Durante la mayor parte del día de hoy en Austin, Texas, se esperan más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 4.35 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 14%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 25% para este día. La presión atmosférica media será de 1020.6 hPa, una medición que irá en aumento conforme avance el día. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:27 h y el crepúsculo será a las 17:59 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 39 y los 64 grados Fahrenheit (4 y 18 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

