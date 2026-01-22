Caso Uvalde: Exoficial vinculado a la masacre en escuela es absuelto de todos los cargos

Un jurado de Texas declaró no culpable a Adrián Gonzales, exoficial de la policía escolar de Uvalde, acusado de haber puesto en peligro a menores durante el tiroteo en la escuela primaria Robb, una de las masacres más letales en la historia reciente de Estados Unidos.

Los doce integrantes del jurado absolvieron a Gonzales de los 29 cargos que enfrentaba por presunta omisión de deberes el 24 de mayo de 2022, cuando un atacante armado asesinó a 19 estudiantes y dos maestras dentro del plantel. Cada acusación representaba a una de las víctimas mortales y a 10 sobrevivientes.

Tras una deliberación que se prolongó por varias horas, el jurado determinó que el exoficial no incurrió en responsabilidad criminal, una decisión que fue recibida con lágrimas y abrazos por parte de la defensa, pero con un silencio sepulcral y dolor en los rostros de los familiares de las víctimas presentes en la sala.

Gloria Cazares, madre de Jackie Cazares, víctima del tiroteo en la escuela primaria Robb, reacciona después de que el jurado declarara inocente a Adrian Gonzales. Crédito: Sam Owens/The San Antonio Express-News/Pool | AP

La acusación: “tuvo una oportunidad única”

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que Gonzales fue uno de los primeros agentes en llegar a la escuela y que tuvo información clave para actuar antes de que el tirador, Salvador Ramos, se atrincherara en un aula. Una auxiliar de enseñanza testificó que le indicó repetidamente la ubicación del agresor y le pidió intervenir.

“Sabía dónde estaba el atacante y no hizo nada”, argumentó la fiscal de distrito Christina Mitchell, quien insistió en que la inacción del exoficial permitió que continuara la masacre. “No podemos permitir que niños mueran en vano”, dijo ante el jurado.

Según los fiscales, pasaron 77 minutos antes de que un equipo táctico ingresara al salón para abatir al agresor, un lapso que se convirtió en símbolo del fracaso policial ese día. De haber sido hallado culpable, Gonzales enfrentaba hasta dos años de prisión por cada cargo y una posible condena de por vida.

Nearly 400 law enforcement officers stood by as the Uvalde massacre played out for 77 agonizing minutes.



The fact that only two officers have ever been charged in this abject failure is a miscarriage of justice.



These families deserve better. Texas deserves better. But we live… — Senator Roland Gutierrez (@RolandForTexas) January 22, 2026

La defensa y el precedente nacional

La defensa replicó que Gonzales actuó conforme a la información disponible en un escenario caótico, con disparos de fusil resonando dentro del campus. Sus abogados aseguraron que evacuó a estudiantes, recopiló datos cruciales y que otros agentes, que llegaron casi al mismo tiempo, también tuvieron oportunidad de intervenir.

“Fue convertido en chivo expiatorio de una falla institucional”, señalaron, al subrayar que la responsabilidad no recaía en un solo oficial. El caso marcó apenas la segunda vez en Estados Unidos que fiscales buscan responsabilizar penalmente a un agente por su respuesta a un tiroteo masivo. En 2023, un jurado de Florida absolvió al exalguacil Scot Peterson por su actuación durante la masacre de Parkland en 2018, un precedente que pesó sobre este proceso.

Aunque Gonzales quedó libre de cargos, otros procedimientos siguen abiertos. El exjefe de la policía escolar de Uvalde, Pete Arredondo, aún enfrenta acusaciones por abandono y puesta en peligro de menores, aunque su juicio permanece suspendido por litigios federales en curso.

La absolución llega en un contexto de fuerte escrutinio público. Un informe del Departamento de Justicia, publicado en 2024, calificó la respuesta policial en Uvalde como un “fracaso” con “fallas sistémicas” de liderazgo, comunicación y acción decisiva.

Para muchas familias, el fallo deja una herida abierta. “No hubo justicia hoy”, dijo uno de los padres al salir del tribunal. La sombra de la impunidad se alarga sobre el pequeño pueblo de Texas.

Para las familias, el veredicto de hoy no es un cierre, sino un recordatorio de que, a pesar de los 77 minutos de espera y los gritos de auxilio ignorados, nadie parece ser legalmente responsable de las vidas que se perdieron en aquel pasillo.

Sigue leyendo: