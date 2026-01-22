Mató a su hermano a puñaladas tras enfurecerse por un videojuego en Oklahoma

Un hombre identificado como William Spencer, de 19 años, fue arrestado en Oklahoma City luego de apuñalar repetidamente a su hermano, Nicholas Spencer, de 25 años, tras una discusión que se originó mientras ambos jugaban videojuegos, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche del domingo, en una vivienda ubicada cerca de la calle 44 Sureste y la avenida Bryant, según explicó el sargento mayor Gary Knight, del Departamento de Policía de Oklahoma City.

La víctima murió en el hospital

De acuerdo con la policía, fue el propio sospechoso quien llamó al 911 para reportar que había apuñalado a su hermano. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con múltiples heridas de arma blanca de gravedad.

Nicholas Spencer fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde falleció poco después a causa de las lesiones.

“Es una historia muy trágica”, declaró Knight durante una conferencia de prensa. “Dos hermanos estaban jugando videojuegos. Uno se enfureció por el juego, se enojó con el otro y simplemente lo apuñaló hasta matarlo”.

Cargos por asesinato en primer grado

William Spencer permaneció en la escena del crimen y fue detenido sin incidentes. Posteriormente fue interrogado y trasladado al Centro de Detención del Condado de Oklahoma.

Según las autoridades, el joven admitió su participación en el homicidio y fue acusado formalmente de asesinato en primer grado. Un juez le fijó una fianza de 10 millones de dólares, y hasta el momento no se ha informado la fecha de su próxima comparecencia ante el tribunal.

La policía señaló que este homicidio fue uno de los cuatro registrados en Oklahoma City durante el fin de semana, una cifra que las autoridades calificaron como inusual, mientras continúan las investigaciones.

Sigue leyendo:

–Abuela de Oklahoma acusada de drogar y encerrar a sus nietos en una jaula

–Hispano murió arrollado por un conductor ebrio en Oklahoma

–Adolescentes arrestados por doble homicidio en plantación de marihuana en Oklahoma