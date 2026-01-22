Sabino, a picar piedra en EEUU

Sabino nació cantando. Cuando era niño, obtuvo uno de los papeles principales en una ópera, y se preparó como todo un profesional. Pero el día de la función, con el teatro Degollado —el recinto de las bellas artes más importante de Guadalajara, en México— a reventar, le dio pánico escénico y no pudo salir al escenario.

En su lugar cantó otro niño del que Sabino solo sabe que gracias a esa intervención su carrera despegó y ahora recorre el mundo como director de orquesta.

“Desde ahí yo dejé de cantar”, dijo Sabino, cuyo nombre real es Pablo Castañeda Amutio y nació en Guadalajara hace 38 años. “Por eso quise empezar a tocar instrumentos”.

A Sabino le gustaba la batería, pero como sus padres no le pudieron comprar una lo llevaron con amigos que fueron rockeros o miembros de bandas en su juventud y estos le enseñaron al chico sus mejores trucos en las percusiones. También aprendió a tocar la guitarra.

“Lo que hacía es que yo componía y le daba las canciones a amigos que cantaban muy bien”dijo. “Ellos las cantaban o las grababan”.

Después tuvo bandas, pero era difícil tener un proyecto en grupo, así que decidió lanzar su carrera como solista y comenzó a hacer su música; eso lo forzó a cantar, pero como el trauma de la fallida presentación de ópera persistía, comenzó a rapear.

“Porque me gustaba mucho la poesía”, dijo. “Y decía, ‘pues aquí no tengo ni que afinar ni nada'”.

Luego pensó que sería buena idea retomar el canto, “porque si yo de morro [niño] cantaba chido, ¿por qué no regreso a cantar? Y a la fecha es un reto que todavía tengo, porque la verdad es que no he desbloqueado a totalidad el potencial que tengo para cantar, comparado con lo que hacía de chico”.

Esa habilidad y su pasión por la poesía y el rap fue lo que definió su estilo, al que bautizó como sab hop, la unión de las tres primeras letras de su nombre con las última parte de la palabra hip hop. Y es que cuando comenzó a cantar rap, los raperos le decían que eso no era hip hop, y al mismo tiempo, la gente de clase acomodada, o “fresas”, le decían que su música y estilo eran de “cholos”.

“Está bien, entonces sab hop es mi género, es mi estilo”, dijo sobre la fusión que hace de rap, hip hop y pop. “Y luego se convirtió en el movimiento, porque ya somos una comunidad: el sab hop va más allá de la música, hablamos del amor propio, buscamos cómo ayudarnos; o sea, mis canciones son como pócimas o métodos para cuando te duele el corazón o [pasas por] una ruptura”.

Desde 2017, Sabino ha editado siete álbumes de estudio, dos EPs y un disco en vivo que grabó en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México. Este 2026 lo inició con el estreno de “Tuity”, un sencillo que el artista dedica a un amor que no tiene dobleces ni falsas pretensiones. Antes sacó otros dos temas, “Luego lo hago” y “Me divertí”. Espera sacar dos sencillos más y estrenar el álbum completo en mayo. Será un disco con diez colaboraciones, entre bandas y solistas de México, España, Argentina y otras nacionalidades.

También comenzó una gira por Estados Unidos junto con MC Davo que continúa por ciudades como Los Angeles, San Diego y Las Vegas en la costa Oeste; en la costa Este pasará por lugares como Detroit, Nueva York y Nueva Jersey. Concluirá en agosto en Atlanta.

Y a pesar de que en México Sabino ha llenado grados recintos, no da nada por hecho. En Estados Unidos le tocará picar piedra porque en este país su música empieza a conocerse, algo que, lejos de incomodarlo le causa emoción por el reto que representa.

“Toca empezar de cero”, dijo. “Pero el éxito no lo define el número de personas que asistan, sino el cruce de público que podamos tener MC Davo y yo”.

En detalle

Qué: Sabino y MC Davo

Cuándo: hoy jueves a las 8 pm.

Dónde: Teragram Ballroom, 1234 W. 7th St., Los Angeles

Cómo: boletos desde $44. Informes teragramballroom.com